批蘇巧純、曠世智能國庫通家庫 藍黨團下通牒：財政部24hr內公開資料

針對民進黨立委、新北市長候選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純所涉及的國發基金曠世智能投資案，立法院10月21日要求審計部在兩周內提出完整報告，但財政部直到11月6日才提供相關資料，後來又因資料不完整，被審計部要求補充。國民黨團今天舉行記者會，要求財政部、國發會在24小時內公開相關投資及審議資料，否則將在後續預算審查中嚴格把關相關首長及機關預算，直到真相大白為止。

書記長許宇甄表示，國民黨團今天要揭露一場典型的「國庫通家庫」，這不是一場普通的新創投資，而是一場利用老爸、姊姊的影響力，以人民血汗錢幫女兒解套、發財的官場現形記。

許宇甄指出，立法院財政委員會10月21日要求財政部對這起投資案提出說明，財政部當時承諾兩周後提交，結果延到11月6日，直到今天仍未見完整報告。她質疑，報告在哪裡？調查在哪裡？財政部直接蓋牌，徹底淪為「財政大黑布」，究竟在遮掩什麼、保護誰？不就是要保護蘇巧純、蘇巧慧嗎？

許宇甄表示，國民黨團拒絕政府蓋牌，要求國發會與財政部在24小時內，完整公開曠世智能案的所有投資、審議資料及會議紀錄，以及當時蘇巧純入股的原始合約。她說，國民黨團不要塗黑的報告，相關機關必須完整交出資料。若本周內財政部與國發會仍拿不出報告，國民黨團將在接下來的預算審查中，最嚴格審查相關首長及機關預算，直到真相大白為止。

立委牛煦庭也列出時間軸說明，2021年4月29日，蘇貞昌夫婦借給蘇巧純800萬元；同年6月17日，蘇巧慧借給蘇巧純600萬元；8月24日，蘇巧純入主曠世智能，持有72萬3456股；2022年7月7日，蘇巧純持股數擴大至499萬1846股；同年11月，台企銀、國發基金陸續以每股13元購入。他質疑，這些時間點之間的巧合，難道不需要說明嗎？並呼籲政府不要蓋牌，應儘速還原真相，才能杜絕家族派系「五鬼搬運」。

立委王鴻薇批評，財政部已經變成一塊遮羞布。立法院財政委員會先前要求審計部針對此案進行調查，審計部也答應了，但上周11月4日審計部提出報告時，財政部竟未提供相關資料，直到11月6日才姍姍來遲，而這份報告又被審計部要求補充，因為財政部根本沒有提供審計部所要求的資料。

王鴻薇質疑，財政部為了掩飾台企銀為何投資曠世智能、投資程序是否合法等問題，竟然不提供資料，財政部丟不丟臉？到底是為了蘇貞昌、蘇巧慧，還是真的有不可告人的真相？她要求財政部立即提供審計部所需資料，不要繼續黑箱作業。