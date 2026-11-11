蔣萬安15日合體館長掃街 牛煦庭：若擔心綠營貼標籤 選戰會寸步難行

選戰進入最後關頭，國民黨立法院黨團昨發甲動，全體國民黨立委本周五在立法院議場前集合，取消例行的黨團大會，與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安一同開記者會。國民黨團書記長許宇甄說，取消黨團大會與蔣萬安到立法院完全沒有關係，主要是配合韓國瑜召開朝野協商。

許宇甄說，蔣萬安周五上午8時40分會到立法院，與國民黨團立委共同召開記者會，主要是針對11月14日的「安心大遊行」，號召全國民眾一起參與。

另取消黨團大會，許宇甄解釋，因為上周三黨黨團已經達成共識，決議針對國民年金法、性別平等工作法修正案由韓國瑜在周五上午9時召開協商。由於協商時間正好與黨團大會重疊，因此取消黨團大會，當天連國是論壇也一併取消。

許宇甄說，取消黨團大會與蔣萬安到立法院完全沒有關係，主要是配合韓國瑜召開朝野協商。

另外，網紅館長陳之漢稱將與蔣萬安同框掃街拜票，引發討論。國民黨立委牛煦庭表示，選舉掃街拜票、上各種節目或在其他場合合體都很正常，如果會擔心民進黨支持者貼標籤，反而什麼事都不做的話，選戰反而會寸步難行。掃掃市場、合體，覺得有趣的就一起共襄盛舉，選舉最後就是大量接觸選民，不需要過多政治聯想。

至於國民黨主席鄭麗文日前接受專訪，被問到是否參選2028總統大選，她回應一直被點名是否因為黨主席做得太成功。對此，許宇甄說，國民黨人才濟濟，被點名可能參選2028總統大選的人選非常多。但是現階段對我們來說，最重要的就是11月28日的九合一選舉，先有2026，才有可能談2028。

牛煦庭說，眼下最重要的是選舉，大家在各自位置積極輔選，到最後誰來選2028不是哪一個天王決定，是人民共同決定。