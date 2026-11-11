陸客來台遭要求簽台獨聲明 國民黨團批：像獨裁國家行為

一名陸客日前申請來台觀光，因飯店訂房單出現「中國台灣」字樣遭要求補件，甚至須手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」並簽名。國民黨團書記長許宇甄今天表示，這不是民主國家該有的行為，反而像是獨裁國家的行為，呼籲移民署不要雙標，不要在選舉最後階段操作抗中保台議題。

一名中國大陸網友日前在Threads貼出來台觀光入境許可的補件通知截圖，內容顯示，因訂房資料出現「中國台灣」字樣，遭要求重新提供去除矮化文字的訂房證明，並另簽署涉及台灣主權及兩岸關係的聲明，引發外界質疑，來台旅遊是否有必要進行政治表態。移民署長林宏恩今天受訪表示，來台灣就要遵守我國法規。

許宇甄表示，台灣身為民主國家，不應該要求來台遊客為台灣國家主權表態，這不是民主國家該有的行為，反而像是獨裁國家的行為。她質疑，如果是其他國家的觀光客來台灣，移民署也會要求他們重新申請嗎？呼籲移民署不要雙標，也不要在選舉最後階段操作抗中保台議題。台灣既然是民主國家，就不要老是要求遊客對台灣主權表態。