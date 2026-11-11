防AI深偽影響選舉 中選會推4支短影音、提醒11／28提早投票

115年地方公職人員選舉及全國性公民投票將於11月28日投票，中選會今表示，因應AI時代，今年將防制AI深偽影音影響選舉列為重點宣導項目，陸續推出4支網路短影音，並提醒投票時間為上午8時至下午4時，民眾應提早出門投票。

中選會表示，本次地方公職人員選舉與全國性公民投票案第22案同日投票，4支短影音分別針對AI深偽、選務錯假訊息、領票方式及公投主文加強宣導。

其中「民主任務你來解鎖」採遊戲闖關方式，提醒民眾AI深偽影音愈來愈逼真，遇到可疑資訊應使用訊息查證平台，包括趨勢科技防詐達人、LINE訊息查證、美玉姨、麥擱騙Mygopen、Cofacts真的假的及台灣事實查核中心。

「選務資訊，查了再信」則針對常見選務錯假訊息，提醒民眾選務資訊以中選會網站、臉書為準，並養成使用查證工具的習慣。

「1128領領投」說明，國民年滿18歲有公民投票權，年滿20歲有選舉權及公民投票權；11月28日投票當天應先領選舉票、再領公投票，使用選舉委員會備置的圈選工具圈票後投入票匭。

「公投主文報你知」則宣導全國性公民投票案第22案主文：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」

中選會提醒，11月28日投票時間自上午8時至下午4時止，選舉人及投票權人應妥善安排時間、盡早出門，避免最後一刻才趕赴投票所，也避免投票人潮集中造成排隊。