陸客來台觀光被要求簽「台獨聲明」？移民署長回應了

一名大陸民眾日前在社群Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件。系統審核意見不僅要求重新提供去除矮化文字的預訂單，更要求手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」並簽名押日期上傳，引發網友熱議。移民署長林宏恩今受訪說，來台灣就是要遵守我國法規。

林宏恩說，事實上還是要重申，歡迎世界各國的觀光客來到台灣來觀光旅行，但還是要遵守我國相關法規，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例跟觀光許可辦法等規定，對於有辱我國尊嚴的部分，主管機關得依法予以不予許可或撤銷廢止許可。

針對此案被要求簽署類似「台獨聲明」的字樣，林宏恩說「對於這個個案，我們會在遣詞用語持續精進，避免不必要的誤會」。