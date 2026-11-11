快訊

老屋翻修水電先檢查！水電5大奪命警訊曝：插座發燙跳電快停用

明明有特休為何不敢請？「安靜度假」背後的職場潛規則

蚊子園區／一天賺兩三千變幾百元 凍省帶走公務員也帶走市場生意

聽新聞
0:00 / 0:00

批公民團體、媒體政治霸凌 陳以信：民進黨雙標製造民主寒蟬效應

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對自由時報社論批評台北市長蔣萬安夜市掃街帶頭出征立場不同店家。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，反對政治出征難道還要分藍綠？公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」評論羞辱高雄市長候選人柯志恩民進黨平權立委與相關團體為何不能嚴厲譴責？難道只有綠營女性值得尊重，藍營女性就可以被羞辱？

陳以信指出，「萬安女孩」羅同學只是替蔣萬安代抽選舉號次，就公開表示遭到網路攻擊騷擾，近期還有多起出征爭議，包括鬍鬚張少東因出席蔣萬安後援會活動引發抵制、李多慧因與蔣萬安同框遭政治批評、大學生因政治表態被指遭到網路攻擊，甚至北捷乘客使用筆電也被偷拍懷疑蒐集情資；難道人民連吃飯、拍影片、參與政治活動，都要先接受政治立場審查？

陳以信批評，政治出征最可怕的，不只是惡意留言與人格羞辱，更是讓店家不敢表態、年輕人不敢參與、一般民眾不敢說真話，當網路攻擊造成寒蟬效應，讓不同聲音逐漸消失，就是民主社會最應警惕的「沉默螺旋」。

陳以信質疑，監督政治人物的公民團體，誰來監督？批評政治霸凌的媒體，自己是否也有雙重標準？公督盟可以評鑑立委，人民難道不能檢驗公督盟？平權不能看顏色，反霸凌不能搞雙標，民主不是誰的聲音大誰就有理，更不能讓人民因為害怕出征而被迫沉默。

陳以信 民進黨 2026九合一選舉 蔣萬安 柯志恩 霸凌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影射柯志恩「聽話的狗」公督盟執行長道歉 綠營遭疑支持霸凌…范雲：不認同用語

公督盟執行長諷柯志恩「聽話的狗」 范雲：應尊重各黨派人物

批造謠抹黑羞辱樣樣來 楊智伃列三大「light事」戳破洋流假象

國民黨：今年預算才過又追加6076億 想到哪、編到哪？

相關新聞

羅大佑轟賴清德卓榮泰狼狽為奸 蔣萬安四個字「振聾發聵」力挺

有樂壇「流行教父」之稱的音樂人羅大佑，近來上媒體人唐湘龍專訪，痛批民進黨執政讓台灣文化水準下降，並酸文化部長小野「晚節不保」，還針對行政院的不副署，總統跟行政院長一起「狼狽為奸」。台北市長蔣萬安今天受訪，針對羅的發言評論，表示他就四個字「振聾發聵。」

陸客來台觀光被要求簽「台獨聲明」 移民署長回應了

一名大陸民眾日前在社群Threads發文稱，透過移民署「境外人士線上申辦系統」申請來台觀光，因飯店預訂單顯示「中國台灣」遭退件。系統審核意見不僅要求重新提供去除矮化文字的預訂單，更要求手寫「尊重台灣為主權獨立之國家，兩岸互不隸屬」並簽名押日期上傳，引發網友熱議。移民署長林宏恩今受訪說，來台灣就是要遵守我國法規。

僑委會今年出國支出超預算 徐佳青三次赴美就花300多萬

僑委會近幾個月來爭議連環燒，不但有前委員長徐佳青因濫用公帑等爭議請辭，引發軒然大波，後又出現出國考察費用給出空白報表，還爆出疑似藉由僑務委員晚宴為徐佳青慶生的荒唐戲碼，讓僑委會的形象一落千丈。 僑委會的出國費用近期備受爭議，聚焦在前委員長徐佳青的天價出國費用，國民黨立委牛煦庭質詢指出，僑委會明年度預算編列約36億2千萬元，整整比今年度的法定預算多出近10億4千萬元，國人近期看到僑委會發生諸多爭議，包括前委員長徐佳青因濫權爭議請辭、空白出國報表，以及僑務會議晚宴還打「擦邊球」幫徐佳青慶生，「這樣還要增編預算，說得過去嗎？」

批公民團體、媒體政治霸凌 陳以信：民進黨雙標製造民主寒蟬效應

針對自由時報社論批評台北市長蔣萬安夜市掃街帶頭出征立場不同店家。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，反對政治出征難道還要分藍綠？公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」評論羞辱高雄市長候選人柯志恩，民進黨平權立委與相關團體為何不能嚴厲譴責？難道只有綠營女性值得尊重，藍營女性就可以被羞辱？

不查證就開口的選舉文化 不該被容忍

年底九合一大選進入倒數時刻，最不缺的是沒有事實依據的指控。從作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安後刪文致歉，到立委羅智強列出的一籮筐「翻車」指控，無不對激烈的選情造成漣漪。謠言沒有顏色，選舉期間造謠也無豁免權，不查證就開口的選舉文化，不該被容忍。

外交生波 立陶宛要求我代表處更名

立陶宛新聞網站Delfi九日報導，立國外交部九月時曾經要求「駐立陶宛台灣代表處」在一周內更名。外交部次長陳明祺昨天在立院表示，目前沒有更名計畫，對於外界傳聞沒有任何評論，「尤其是這種基於假消息的推論，我們覺得有傷台立雙方的互動與關係」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。