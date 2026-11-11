批公民團體、媒體政治霸凌 陳以信：民進黨雙標製造民主寒蟬效應

針對自由時報社論批評台北市長蔣萬安夜市掃街帶頭出征立場不同店家。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，反對政治出征難道還要分藍綠？公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」評論羞辱高雄市長候選人柯志恩，民進黨平權立委與相關團體為何不能嚴厲譴責？難道只有綠營女性值得尊重，藍營女性就可以被羞辱？

陳以信指出，「萬安女孩」羅同學只是替蔣萬安代抽選舉號次，就公開表示遭到網路攻擊騷擾，近期還有多起出征爭議，包括鬍鬚張少東因出席蔣萬安後援會活動引發抵制、李多慧因與蔣萬安同框遭政治批評、大學生因政治表態被指遭到網路攻擊，甚至北捷乘客使用筆電也被偷拍懷疑蒐集情資；難道人民連吃飯、拍影片、參與政治活動，都要先接受政治立場審查？

陳以信批評，政治出征最可怕的，不只是惡意留言與人格羞辱，更是讓店家不敢表態、年輕人不敢參與、一般民眾不敢說真話，當網路攻擊造成寒蟬效應，讓不同聲音逐漸消失，就是民主社會最應警惕的「沉默螺旋」。

陳以信質疑，監督政治人物的公民團體，誰來監督？批評政治霸凌的媒體，自己是否也有雙重標準？公督盟可以評鑑立委，人民難道不能檢驗公督盟？平權不能看顏色，反霸凌不能搞雙標，民主不是誰的聲音大誰就有理，更不能讓人民因為害怕出征而被迫沉默。