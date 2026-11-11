外交生波 立陶宛要求我代表處更名

立陶宛新聞網站Delfi九日報導，立國外交部九月時曾經要求「駐立陶宛台灣代表處」在一周內更名。外交部次長陳明祺昨天在立院表示，目前沒有更名計畫，對於外界傳聞沒有任何評論，「尤其是這種基於假消息的推論，我們覺得有傷台立雙方的互動與關係」。

立陶宛政府正致力恢復和中國大陸的外交關係。自駐立陶宛台灣代表處二○二一年在立國首都維爾紐斯設處以來，維爾紐斯與北京的外交關係已惡化。

綜合Delfi、立陶宛國家廣播電視台（ＬＲＴ）及香港南華早報報導，立國外交副部長維比茨卡斯和外交人員里查達斯．什萊帕維丘斯九月廿四日在一場會議中，對包括我駐立代表王雪虹的駐立陶宛台灣代表處三位官員提出一份非正式文件，要求駐立陶宛台灣代表處在十月一日大陸「十一國慶」前更名。

駐立陶宛台灣代表處的上述三位官員原本預期立方將討論雙邊經貿關係，因此對限期更名要求感到驚訝。

上述文件主張，駐立陶宛台灣代表處目前名稱阻礙立台間經濟關係發展，並為企業製造困難。作為提議更名的交換條件，立陶宛外交部並承諾，將會派一支副部長級代表團赴台，簽署一份關於立台投資前景協議，並且就避免雙重課稅協定展開談判。該文件也要求保密。

立陶宛國會議員維格勒六日宣布，大陸外交人員預計十一至十二日訪立，與立國外交部代表及一群尋求讓維爾紐斯和北京外交關係正常化的立國國會議員會面。

七月就任的立陶宛總理辛克維丘斯表示，希望今年底前與大陸的談判達成突破，恢復雙方大使級的外交代表。

駐立陶宛台灣代表處六日聲明，台立合作基於相互尊重、共同利益、透明度及夥伴關係，關於台立關係的公開討論，應基於可證實和可檢驗的事實、而非沒有事實根據的假設或猜測。

此外，馬來西亞首相安華八月接受專訪時，影射台灣為中國分離主義一省，並疑似公開合理化中國武統台灣的立場；日媒報導，台灣取消與馬來西亞十月底的雙邊貿易會談。外交部發言人蕭光偉昨證實，為保台商權益，暫緩推動雙邊投資協商。