聽新聞
0:00 / 0:00

APEC代表 施振榮呼聲最高

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷陳熙文林銘翰王小萌／台北報導
ＡＰＥＣ峰會下周將於深圳登場，賴清德總統（左三）最快今天公布領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮（右三）呼聲最高。圖為今年七月「東方領袖人物」頒獎典禮。聯合報系資料照
ＡＰＥＣ峰會下周將於深圳登場，賴清德總統（左三）最快今天公布領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮（右三）呼聲最高。圖為今年七月「東方領袖人物」頒獎典禮。聯合報系資料照

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會下周將於中國大陸深圳登場，據了解，總統府最快今天公布領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮呼聲最高，總統府預計本周舉行記者會說明，我將以會員國立場積極參與，應對快速變動的地緣政治與全球經濟。

行政院長卓榮泰昨表示，會爭取維護國家權益，爭取任何有意義的參與，全世界也肯定需要與台灣進行經貿討論，時程、人選及內容細節，由總統府作業，會在適當時間向國人報告。外交部次長陳明祺說，有關ＡＰＥＣ領袖代表人選，按照慣例都是由總統府公布，邀請形式基於默契，雙邊都不會對外公開。

陳明祺說，我國是ＡＰＥＣ完整會員國，所有權利都要得到尊重，「參與也是我們的權利」，中方承擔主辦國的責任，當初也有做出相關承諾，對於所有偏離承諾、慣例及規則的事情，外交部都會持續要求更正。

陸委會主委邱垂正說，台灣不會因為中方的阻撓打壓而退縮，也不會因為中方企圖操作差別待遇，而放棄參加這次ＡＰＥＣ活動；他也提醒說，中方作為此次ＡＰＥＣ峰會的主辦方，有責任確保所有會員的參與權利。

國安人士指出，作為ＡＰＥＣ會員國，台灣積極參與會議，應對快速變動的地緣跟全球經濟，是首要考量。除了ＡＰＥＣ會議本身，場邊的雙邊與多邊會議，向來也都是看點，這次還有美中俄峰會正在醞釀，以及在ＡＰＥＣ會議之前就舉行的東協峰會，都可能連動發酵。

國民黨立委許宇甄說，依照慣例，總統府會在會議前三周到四周公布人選，上周也聽到府方已決定領袖代表人選，但至今未公布，究竟是人選生變，還是與對方的協調出現問題？是否因台灣廿八日要舉行九合一投票，企圖透過政治操作影響選舉結果？

許宇甄說，不要把能為台灣爭取國際經貿利益的舞台，當成政治操作的工具，希望盡快公布ＡＰＥＣ領袖代表人選。

APEC 施振榮 宏碁 外交部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

APEC代表人選遲未公布 許宇甄籲賴總統：勿政治操作影響選舉

APEC領袖代表傳施振榮呼聲高 卓揆：府方適時對外說明

我APEC代表遲未公布 卓揆：政府立場不變 爭取任何有意義的參與

外交部：深圳APEC所有偏離承諾、慣例及規則的事 都會要求更正

相關新聞

APEC代表 施振榮呼聲最高

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會下周將於中國大陸深圳登場，據了解，總統府最快今天公布領袖代表人選，宏碁創辦人施振榮呼聲最高，總統府預計本周舉行記者會說明，我將以會員國立場積極參與，應對快速變動的地緣政治與全球經濟。

APEC川習再會 黃仁勳隨行生變

華爾街日報引述知情人士報導，美中俄正研議在ＡＰＥＣ峰會期間舉行三國元首會談，但北京要求事先就議程達成共識、確定會談結果，並由三方各自宣讀備妥的聲明，幾乎不留討論空間。美方拒絕這項提議，盼保留更多交流彈性。雙方對會談形式與議程存在分歧，使三方對話增添變數。大陸外交部發言人郭嘉坤說，「中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通，目前沒有可以提供的信息」。

外交生波 立陶宛要求我代表處更名

立陶宛新聞網站Delfi九日報導，立國外交部九月時曾經要求「駐立陶宛台灣代表處」在一周內更名。外交部次長陳明祺昨天在立院表示，目前沒有更名計畫，對於外界傳聞沒有任何評論，「尤其是這種基於假消息的推論，我們覺得有傷台立雙方的互動與關係」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。