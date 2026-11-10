徐國勇稱沈伯洋有孫中山精神 鄭麗文：聽了啞然失笑

國父孫中山誕辰將至，國民黨主席鄭麗文今偕黨務主管出席紀念座談會。鄭麗文表示，國民黨執政縣市展現出良善治理的能力跟成績，每一天的實踐中都體現孫中山的思想理念。未來更艱巨的責任是如何延續，進一步創造巨大的紅利讓所有人共享，讓未來沒有人想要再打仗，才是這一代人的使命。

國民黨今舉辦「善治與和平 總理孫中山先生誕辰紀念座談會」。鄭麗文致詞表示，最近國父最被大家提到的就是，民進黨秘書長徐國勇說，在台北市長候選人沈伯洋的身上看到國父孫中山的精神跟思想。她知道很多人聽到這句話是先愣住，然後啞然失笑。

鄭麗文說，沈伯洋自己也引用禮運大同篇，看起來好像是選舉的花絮，可是他正是跟2026年的台灣有這麼直接的連結，這其實是值得大家去思考的現象。

鄭麗文說，孫中山逝世時，全世界主流媒體紐約時報曾大篇幅報導，從此定位孫中山是世界偉人的地位。她不是要在這裡再次強調國父的偉大跟豐功偉業，孫中山是中國近代史上唯一一個政治人物，不分國籍，不分地域，不分黨派，不是只有中國國民黨，包括中國共產黨，包括民主進步黨，都一致的。

鄭麗文說，徐國勇提這個話的時候，他是下意識聯想到，國父給大家的正面鼓勵與精神。所謂10次革命，不管怎樣的挫折跟失敗，都沒有打消孫中山成功在亞洲發動民主革命的事實。

鄭麗文說，孫中山逝世那一年，中國仍內外交迫，四分五裂，問題叢生，國父一直不斷提到振興中華，最近這兩年，國際社會高度關注東升西降的歷史重要現象，她不斷告訴國際社會友人，中華文明是人類共同的寶貴資產，就像其他在這個世界上的所有文明都是如此。

鄭麗文說，當中華文明結束近代歷史的悲慘命運時，當大家可以過上富庶現代化、甚至在台澎金馬所享有的民主、自由、法治、均富、繁榮幸福生活的同時，並不代表今天就要霸凌、歧視、壓迫別人，未來世界人類唯一的道路就是和平，和平絕對不是妥協、投降、屈辱、委曲求全，和平是因為所有人都有尊嚴，都是對等、平等的，這樣的和平才是人類永續存在的共同最高價值。

鄭麗文說，中華文明的崛起，代表的是學會不同文明之間彼此的尊重、欣賞跟包容，而且可以互相學習。孫中山領導革命，他尋求的不只是中國底層人民的尊嚴跟幸福，而是全世界。國民黨每次中常都會念國父遺囑，都在講這件事情，他沒有忘記這個世界上一樣被壓迫、被壓榨、被歧視、被欺負、被霸凌的所有的弱小民族。

鄭麗文說，俄烏戰爭無法結束，伊朗中東的矛盾，戰火仍舊看不到結束的那一天，全世界把台海當作最危險的地方，很擔心台海也會發生軍事衝突，我們到底要怎麼去看待？中美兩大領袖在今年兩度會面，馬上在11月APEC又要會面，不斷在討論修昔底德的陷阱，就是想避免衝突、戰爭來處理兩者之間的歧義與矛盾。

鄭麗文說，她從來不相信零和遊戲，人類終究有一天要學會如何共處，不再兵刃相向，不再任由沒有根據的敵意與仇恨不斷蔓延。她希望作為孫文思想的繼承的政黨，也希望身在所謂全世界最危險地方的當事人，應該用更積極主動的態度重新改寫歷史敘事，重新調整台灣的位置。

鄭麗文表示，台灣絕對不是坐以待斃，任由別人強權決定命運的籌碼或棋子。正因台灣的地位，我們更有發言權、更有說服力、使命感，更可以讓東西方能聽得進去台灣想要告訴大家什麼，她希望這樣的精神，回應大家的焦慮、苦悶與恐懼。

鄭麗文表示，禮運大同篇很多人都會背，但如何落實？當人類的生產力大爆發，甚至來到全自動、AI時代，如何讓每一個人有尊嚴、幸福、安全生活下去。在台灣，AI紅利如何讓全民共享，這是國民黨重返執政最重要的課題。

鄭麗文說，今年地方選舉，可以看到所有國民黨執政縣市，展現出良善治理的能力跟成績，哪怕只是下水道、交通建設，都在每一天實踐中體現孫中山的思想理念。可是國民黨有更艱巨的責任，如何延續，更重要的不是只有台灣2300萬人，她希望大家想到台灣，不再是第一島鏈的戰爭最前線，也不只是護國神山，高科技台積電。

鄭麗文說，將人類高科技的結晶讓全民共享，讓區域共享，因此帶動東亞乃至全世界，在高科技、人才、市場、資金全面的交流跟合作，創造巨大紅利，讓沒有人想再打仗，這才是這一代人的使命，而且她有信心，大家躬逢其勝，「這麼重要的時刻完成在我們的手中，完成這個令人興奮、感到非常幸福的理想。」