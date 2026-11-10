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法國馬約特首組官方團訪台 外交部盼深化合作
法國參議員索瓦里伊率法國馬約特代表團來台訪問。外交部表示，此行為馬約特首次組成官方代表團訪台，今年7月台灣也應邀訪問馬約特；盼雙方透過互訪加深彼此認識，未來可在農林科技、觀光旅遊等領域推動合作。
外交部今天透過新聞稿表示，法國參議員索瓦里伊（Thani Mohamed Soilihi，另譯：莫蘇里）率法國馬約特（Mayotte）代表團一行11人於5日至10日來台訪問，外交部政務次長吳志中在9日晚宴款待訪團。
吳志中當時表示，今年7月首次應邀率團訪問馬約特，受到索瓦里伊及當地人民熱情款待，樂見馬約特代表團在短時間內即組團回訪，展現對推動雙邊關係的堅強意願，期待雙方持續透過互訪加深彼此認識，未來可在循環經濟、農林科技、數位創新及觀光旅遊等領域推動實質合作。
索瓦里伊說，雙方透過互訪搭建友誼之橋，將為未來開啟更多實質交流及合作的契機。參訪澎湖後，感受到馬約特與澎湖共有的島嶼文化，以及雙方都面臨水資源、氣候變遷、觀光轉型等共同挑戰，未來雙方可持續交流、相互學習，共同探索島嶼永續發展之道。
馬約特是位處非洲東部印度洋的法國海外行政區，此次代表團成員包括馬約特地方首長、民意代表及工商界代表。
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