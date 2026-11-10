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老農津貼調高至每月1.5萬元 立院送出咨請總統公布

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院日前三讀通過將老農津貼提高至每月1萬5000元，行政院表達反對，外界關注是否不副署。圖為卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
立法院日前三讀通過將老農津貼提高至每月1萬5000元，行政院表達反對，外界關注是否不副署。圖為卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

立法院本月6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正案，將老農津貼從每月8110元提高至每月1萬5000元，並追溯至2026年7月1日生效。立法院今天下午將法案送出立法院，咨請總統府公布。

九合一選戰倒數中，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手在立法院闖關多項民生法案。立法院6日三讀「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，老農津貼加碼至每月1萬5000元，行政院長卓榮泰是否副署，引發政壇關注。

對於立院陸續通過老人健保免費、加碼老農津貼等，卓榮泰今天早上強調，任何政黨都不應以破壞憲政秩序、財政紀律來獲取選舉利益，若為了維護選情而破壞憲政秩序與財政紀律，將受到人民最大反感。至於是否會副署老農津貼法案？卓榮泰則尚未表態。

老農津貼 卓榮泰 九合一

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