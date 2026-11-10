老農津貼調高至每月1.5萬元 立院送出咨請總統公布

在野黨連續發動攻勢，繼修法《老人福利法》有條件全額補助長者健保費後，再三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，每月津貼從8110元調升至15000元，受惠農民約54萬人；行政院長卓榮泰已宣布不副署老福法，看來老農津貼不副署也是小菜一碟，不巧的是，不副署期限正好落在投票前夕，卓也將成選戰攻防的風暴核心。

2026-11-10 15:30