聽新聞
0:00 / 0:00
老農津貼調高至每月1.5萬元 立院送出咨請總統公布
立法院本月6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正案，將老農津貼從每月8110元提高至每月1萬5000元，並追溯至2026年7月1日生效。立法院今天下午將法案送出立法院，咨請總統府公布。
九合一選戰倒數中，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手在立法院闖關多項民生法案。立法院6日三讀「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，老農津貼加碼至每月1萬5000元，行政院長卓榮泰是否副署，引發政壇關注。
對於立院陸續通過老人健保免費、加碼老農津貼等，卓榮泰今天早上強調，任何政黨都不應以破壞憲政秩序、財政紀律來獲取選舉利益，若為了維護選情而破壞憲政秩序與財政紀律，將受到人民最大反感。至於是否會副署老農津貼法案？卓榮泰則尚未表態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。