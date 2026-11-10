卓榮泰：續整合資源打造創新產業生態系 見證新時代

行政院長卓榮泰今天出席「TiBOOST創新大步計畫」晚宴，他表示，政府將持續整合所有的資源，包含政策、技術研發、人才培育，以及透過國際合作帶來的強大資本市場資源，打造創新產業生態系，讓各界見證金融支持產業、創新帶動產業、產業壯大台灣的新時代。

卓榮泰今天與國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆、台灣證券交易所董事長林修銘、創投公會理事長黃彥男、中華民國私募股權投資商業同業公會理事長邱德成等人共同出席「TiBOOST創新大步計畫」晚宴。晚宴也公布，TiBOOST創新大步計畫決賽首獎由亞洲準譯股份有限公司贏得，可獲得新台幣250萬元獎金。

卓榮泰致詞時表示，恭喜所有得獎以及進入決賽的團隊，已爲年輕一代立新的標竿，後續就要設定下一階段走向市場的新目標，而政府的責任，則在打造一個更好的投資環境來迎接全世界，建構產業與世界串聯的機會。

他也提到，中小微企業特別需要創新能量的挹注，但相比高科技產業來說創新能力較為薄弱，因此政府已提出「中小微企業轉型升級條例」草案送至立院，期盼創新夥伴能夠協助中小微企業持續創新與成長，讓台灣未來整體的經濟成長更均衡發展。

卓榮泰強調，政府將持續建立更友善的環境，整合跨部會各項的資源，其中包括國發會基金、民間創投，以及資本市場雄厚的力量，同時也要精進上市櫃的整個制度、提升個股的流動性、強化揭露資訊與投資人的各種保護，透過產業政策、技術研發、人才培育，以及國際合作強大資本市場的資源，打造更創新產業的生態系，讓各界見證金融支持產業、創新帶動產業、產業壯大台灣的新時代。

根據MarketCapWatch的即時統計，台股在9月最新市值衝上約5.3兆美元，超越印度躋身全球第4大市場。卓榮泰今天則說，台股上週雖然大跌，近日已小補回來，政府持續關注股市，但面對股市變動不會輕易做太多干預，立場比較自由與開放。

他也提到，台灣創新板成長幅度非常大，顯示台灣新創產業確實可以累積更多的經驗與資金，甚至透過更多的技術合作跟技術，進入一個更快成長的時代。