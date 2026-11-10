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無辜民眾解除警示帳戶耗費數月 卓揆允邀相關部會建立機制

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

民進黨立委林淑芬今質詢，指金管會去年2月將警示帳戶通報電子化，銀行收到通報後10分鐘到半小時，就能凍結帳戶，解除卻要花上幾個月，盼行政院長卓榮泰責成金管會、警政署、法務部，未來統計數據應新增解除警示帳戶件數，同時精進解除警示帳戶機制卓揆承諾，由政委林明昕主持邀集法務部、內政部、金管會、財政部一起建立機制。

林淑芬質詢指出，政府將打詐當成國安層級工作，通過詐欺犯罪危害防治條例，金管會也建立警示帳戶觀察指標，去年有15萬戶警示帳戶，今年3月後跌破14萬戶，去年攔阻詐騙金額破百億，成績值得肯定，但這背後有一群無辜的第三者卻付出代價，如收到不明匯款的上班族、賣二手商品收到詐騙款的學生，借錢給朋友的勞工等，因現行制度匯款給對方是不能拒絕的，因此要精進解除警示作業，詢問目前精進進度如何？何時上路？

金管會主委彭金隆說，要解除警示帳戶這問題很實際，在銀行端是尊重司法機關，只要司法機關來通知就配合辦理。

林淑芬強調，她不支持放寬警示帳戶通報門檻，且凍結速度要快，但若遇到無辜第三者，別讓他們的生活都陷入困難，比如今年5月有上班族莫名收到20多萬款項，主動報案帳戶仍被鎖；另外一件則是網友紀錄帳戶收到不明款項後，經過一連串報案、筆錄，一個多月後帳戶仍是鎖住的。

林淑芬說，沒有提供帳戶給詐團的無辜受害者，他們的時間往往消耗在4項環節，一是不清楚有快速解除警示帳戶這條路，導致案件在警察局之間移轉就花近一個月；其次，公文發出後銀行跟電子支付機構還需一至兩周，第三是延伸管制帳戶一起被鎖，第四是解除是沒有把所有帳戶一起解除警示。

林淑芬表示，金管會去年2月說警示帳戶通報已電子化，銀行一收到通報後10分鐘到半小時就能完成凍結，但解除卻要算幾個月，盼行政院長卓榮泰責成金管會、警政署、法務部，未來統計數據應新增解除警示帳戶件數。

卓榮泰答詢，未來銀行端解除警示帳戶過程，會將委員的意見納入，他認為一種是告知，若第一線警方知道是無辜第三者的話，就應告知快速解除警示帳戶方法；第二是時效，一旦銀行、警察機關確認帳戶當事人是被陷害，應設定一定期限解除。

卓榮泰允諾，將由政委林明昕主持，邀集法務部、內政部、金管會、財政部一起建立機制，保護國人基本權利。

卓揆 帳戶 機制

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