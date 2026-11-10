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無辜民眾遭列警示帳戶 卓榮泰：跨部會建立解除機制
立委關注，無辜第三者遭列警示帳戶恐影響生活，政府解除警示作業如何精進。行政院長卓榮泰今天說，他會請政務委員林明昕邀法務部、內政部、金管會、財政部等建立機制，設定一定期限解除。
立法院繼續進行施政總質詢。民進黨立委林淑芬質詢時指出，行政院近年把打詐當成國安層級工作，從2025年15萬個警示帳戶，降到今年3月後跌破14萬戶；收到不明匯款的「無辜第三者」，遭列為警示帳戶，金管會承諾要精進解除警示作業，進度為何。
金管會主委彭金隆答詢說，真正要解決問題，是要解除被列警示帳戶的過程，銀行端尊重司法警察機關通知，就配合辦理。
林淑芬說，她不主張放寬警示帳戶的通報門檻，且凍結速度要快，但遇到無辜的第三者帳戶被凍結時，不要害人家連生活都陷入困難。金管會從沒公布過警示帳戶的平均解除天數，凍結帳戶是用分鐘計算，但解除卻要幾個月，應把統計數據攤開來讓大家都看到。
卓榮泰表示，當善意第三人報案時，第一線警察人員要主動告知快速解除機制，並給予適當、必要協助。第二是時效，警察機關、銀行端間，一旦確認是善意第三人被誤會，應該設定一定期間把它解除掉。
卓榮泰說，他會請林明昕主持，邀法務部、內政部、金管會、財政部，建立機制，在合理的解決方式中，保護一般民眾的基本權利，並會在嚴謹程序下，保障經濟安全及打詐成果。
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