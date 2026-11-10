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反擊馬來西亞首相一中言論 外交部證實暫緩對馬國投資協商

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。聯合報系資料照
外交部發言人蕭光偉。聯合報系資料照

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）8月中旬接受專訪時，影射台灣為中國「分離主義」一省，並疑似公開合理化中國武統台灣的立場，日媒報導，台灣取消與馬來西亞10月底的雙邊貿易會談。中華民國外交部發言人蕭光偉證實，考量到國家主權和經濟安全，為了保證台商投資的權益，我國在月前暫緩推動雙邊投資協商。

蕭光偉表示，針對馬來西亞首相8月發表不友我的言論，外交部當時就發布新聞稿，指出相關言論恐對台商赴馬來西亞投資的信心造成不利的影響以及風險，外交部對此也表達嚴正關切。

蕭光偉指出，最主要是考量國家主權，也涉及到經濟安全，所以為了保障台商投資的權益，我國在月前暫緩推動雙邊投資協商；外交部指出，我國仍持續和馬方溝通，希望馬國政府能夠正視兩國緊密的投資關係，以及長久以來所建立的互信，希望能夠創造有利啟動協商的契機。

外交部 馬來西亞 首相 雙邊貿易 台商

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