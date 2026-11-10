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韓國瑜：嘗試在民主治理中導入AI 開啟更多可能性

中央社／ 台北10日電
台灣民主基金會10日舉辦「AI審議：AI可以當桌長嗎？」國際論壇，台灣民主基金會董事長韓國瑜（左4）出席。中央社
台灣民主基金會10日舉辦「AI審議：AI可以當桌長嗎？」國際論壇，台灣民主基金會董事長韓國瑜（左4）出席。中央社

立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜今天說，人工智慧（AI）的發展與應用已經是大勢所趨，基金會期盼透過大膽且創新的方式導入AI，為民主治理開啟更想像與可能性，「我的工作未來是不是有可能被AI取代，讓我們拭目以待」。

台灣民主基金會舉辦「AI審議：AI可以當桌長嗎？」國際論壇，韓國瑜、外交部常務次長葛葆萱出席開幕致詞。論壇由AI代理人「若貓陰、若貓和」擔任桌長主導討論，無任所大使唐鳳以線上方式與參與，並邀請多位學者與談。特別的是，AI代理人若貓和的聲音是以唐鳳的聲音為基礎。

韓國瑜說，台灣民主基金會今年初讓AI與人類針對「人工智慧對民主治理是否利大於弊」進行辯論，今天讓AI在審議討論過程扮演引導者「桌長」，帶領公民小組針對「校園是否使用手機」的議題進行討論，且要公平、公正主持會議，讓每個參與者感受到尊重與平等，同時即時整理討論內容的共識與分歧，讓過程更加順暢，形成有意義的結論與行動方案。

他表示，身為立法院長最重要的工作之一就是主持會議，尤其主持朝野協商時，如何讓不同立場與堅持的政黨願意求同存異，最後在協商結論上簽字，往往像是不可能的任務。他很期待AI桌長今天的表現，「我的工作未來是不是有可能被AI取代，讓我們拭目以待」。

韓國瑜指出，人工智慧的發展與應用已經是大勢所趨，也是人類必須面對的重大挑戰與機會，所謂「悲觀者永遠正確，樂觀者永遠前行」，台灣民主基金會就是樂觀者，嘗試在民主治理方面大膽而且創新地導入AI，為民主治理開啟更多想像與可能性，成功不是一蹴可幾，但只要走在前進的道路上，就不怕失敗。

葛葆萱說，AI正迅速重塑治理的面貌，民主國家正努力運用AI領域的優勢，為全球社群創造切實的福祉，透過將AI作為促進者，化解分歧、強化民主韌性，並使審議式民主成為地方治理中更切實可行的方式。

他表示，地方政府最接近民眾，因此政府也正積極推動「次國家外交」，目標超越傳統的姊妹市交流，轉向地方政府聯盟之間的合作，將有助把地方創新引入更廣泛的民主價值鏈，並提升地方政府的國際參與度與集體問題解決能力，這項倡議的精神與「綜合外交」的願景也不謀而合。

葛葆萱指出，台灣非常樂意分享推動公民科技的經驗，並致力於促成地方政府、學術界與科技產業之間的合作夥伴關係，台灣完全有能力在全球民主社群中擔任關鍵的夥伴。

韓國瑜 唐鳳 台灣民主基金會 人工智慧

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