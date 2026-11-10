外交部：巴拉圭政情不影響邦誼 另擇期邀新任總統訪台

巴拉圭金融危機引發總統請辭，外交部表示，當地政情發展不影響兩國邦誼。外媒報導，巴拉圭新任總統阿里亞納（PedroAlliana）取消原訂11月下旬訪台計畫，外交部證實此消息，並表示阿里亞納目前優先處理國政，將另擇時機邀他來台。

巴拉圭Ueno Bank倒閉引爆金融危機，總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）5日宣布辭職，由副總統阿里亞納繼任。

外交部發言人蕭光偉在例行記者會指出，巴國政情發展不會影響兩國邦誼及相關合作推動，外交部將持續關注當地政情，並尊重巴拉圭依憲政體制及民主程序所做的相關安排，後續也會秉持互惠共榮的精神與原則，與巴拉圭推動各領域交流，深化長久緊密的盟友關係。

蕭光偉表示，台灣與阿里亞納及團隊保持良好且密切溝通，阿里亞納在任眾議院議長及副總統期間，與台灣政府建立深厚情誼。阿里亞納堅定支持台灣，且多次公開重申台灣是巴拉圭重要戰略盟友。阿里亞納上任後，駐巴拉圭大使李岳融也在第一時間表達祝賀，也確認雙方會持續推動雙邊合作計畫及援助。

巴拉圭媒體報導，阿里亞納原計劃11月24日以副總統身分訪台，因國內情勢而取消。

蕭光偉證實這項消息，表示台灣有邀請當時擔任副總統的阿里亞納來台，也獲得同意。但因情勢關係，阿里亞納就任總統，在此情況下會優先處理國政，後續會擇適當時機，再邀請他來台。

至於台灣在當地的援助及合作計劃等業務往來，是否牽涉Ueno Bank。蕭光偉說，台灣與巴拉圭政府雙邊合作計畫相關經費，是按雙方約定匯入巴拉圭政府指定的官方機構，目前執行計劃一切正常，沒有受到影響。

此外，馬來西亞首相安華稱「台灣是中國的一部分」，日媒報導，台灣已擱置與大馬原定10月下旬舉行的擴大雙邊貿易會談。蕭光偉表示，先前外交部已發布新聞稿，指此番言論恐對台商赴馬來西亞投資的信心造成不利影響及風險，對此表達嚴正關切。

他強調，考量國家主權、經濟安全，以及保障台商投資權益，台灣暫緩推動雙邊投資協商。不過仍持續和馬來西亞溝通，希望馬國政府能正視兩國投資關係，以及長久建立的互信，希望能創造有利啟動協商的契機。