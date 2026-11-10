簡舒培批蔣萬安捷運外發文宣 徐巧芯：依法申請 民進黨別雙標

台北市長蔣萬安昨天晚間在捷運大安站外發送「安心貼紙」，遭民進黨台北市議員簡舒培質疑，現場有「台北捷運公司」字樣的紅龍，疑似有北捷幫忙引導人群。國民黨立委徐巧芯今天表示，活動事前已依法申請路權，呼籲特定民代不要用政治濾鏡看待公共安全專業，更不要用兩套標準自打嘴巴。

徐巧芯表示，程序完全合法，活動事前已依法向警察局申請路權，並獲得正式核准。這是一場在法定合法範圍內、光明正大舉辦的與民互動活動。此外，綠營早有先例，民進黨台北市長候選人沈伯洋過去曾多次在捷運站外發放「順報」、舉辦車掃，社民黨議員苗博雅也多次在捷運大安站周邊舉辦宣講。如果沈伯洋、苗博雅可以，為何依法申請的蔣萬安就不行？

徐巧芯指出，昨天大安站外湧入上千名熱情民眾，捷運公司與警方在現場架設紅龍，引導人流，是為了確保捷運出入口暢通，防止排隊人潮與通勤旅客發生推擠踩踏意外。公務單位依照現場人潮規模動態調整、維持公共安全，不論在哪個陣營的活動都是一貫的標準。

徐巧芯說，活動於晚間7時結束，現場團隊隨即配合進行場地復原與環境清潔。晚間7時30分，現場已完全恢復安靜與整潔，將對周邊居民與通勤族的影響降到最低。合法申請、有序進行、負責復原，這就是事實，呼籲特定民代不要用政治濾鏡來看待公安專業，更不要用兩套標準自打嘴巴。