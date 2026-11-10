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傳我駐立陶宛代表處將更名 外交部：願在誠信基礎上持續深化關係

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。圖／聯合報系資料照片
外交部發言人蕭光偉。圖／聯合報系資料照片

立陶宛正與台灣協調將駐立陶宛代表處更名，對此，外交部發言人蕭光偉表示，不評論相關報導所稱的文件及相關預測，他重申，駐立陶宛台灣代表處的名稱，是台灣和立陶宛政府基於共享的價值，且希望能夠共同深化兩國關係，這樣子的意願之下，經過雙方審慎的協商所達成的共識。

蕭光偉表示，立陶宛總統曾公開表示，代表處的名稱應該台灣來決定；今年10月27日，他也指出，立陶宛推動和中國關係正常化，不應該與台灣代表處的名稱直接掛鉤。此外，立陶宛總理也曾表示，有機會在不更改代表處的名稱的情況下，改善與中國的關係。

蕭光偉列出從互設代表處以來，我國與立陶宛政府持續推動雙邊在經貿投資、產業科技、教育文化，以及人道援助等領域的實質合作；雙方也同意共同挹注資源，持續推動援助烏克蘭，及重建的合作計畫。

蕭光偉指出，台立雙方的合作是有具體成果的，也希望實踐民主前線國家在面對威權國家的擴張跟威脅時，能共同捍衛民主跟自由的價值與承諾。外交部呼籲，民主夥伴應堅守共同的信念以及原則，相互支持，特別是攜手共同的去因應威權國家的脅迫以及挑戰；台灣也願意和立陶宛彼此在誠信、尊重、互助以及互惠的基礎之上，去持續深化彼此的關係。

外交部 立陶宛 台灣代表處

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