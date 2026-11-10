我駐巴紐處關閉 馬文君：外交部7月稱祭反制 成效呢？

巴布亞紐幾內亞7月片面宣布關閉我國駐巴紐代表處，外交部11月6日宣布關閉駐處並撤回人員。國民黨立委馬文君今天表示，台灣7月就祭出反制，10月外交部還稱駐處正常運作、與巴方溝通順暢，為何11月仍撤館，甚至被限期要求人員離境？她質疑，台灣遭巴紐如此予取予求，傷害國格及國際聲譽，要求外交部說明交涉過程及經貿反制成效。

馬文君表示，7月巴布亞紐幾內亞外長無預警宣布，要「立即關閉」我國駐巴紐代表處，我方隨即宣布停購巴紐現貨液化天然氣作為反制。10月，外交部還說，駐處正常運作，新任代表與巴方溝通順暢，對可能發生的情況也已研擬對策。但才過一個月，巴紐政府再度片面要求關館，甚至限期要求我方派駐人員離境。11月6日，外交部宣布關閉代表處、撤回所有派駐人員，並終止技術合作與援助計畫。

馬文君指出，按照外交部公布的數字，台灣的採購量約占巴紐液化天然氣出口總量的三分之一，光是今年上半年，原規劃採購的現貨就有約50萬公噸。台灣手上握有經貿籌碼，7月就祭出反制，10月還說駐處正常運作、與巴紐溝通順暢，為何11月仍走到撤館？最後甚至被限期要求人員離境？台灣遭巴紐如此予取予求，傷害的是我國國格及國際聲譽。

馬文君強調，外交部應說清楚，這幾個月到底怎麼交涉？10月說已研擬的對策，後來派上了什麼用場？如今還是走到撤館，經貿反制究竟有沒有效，外交部應給國人一個交代。她認為，既然撤館已成定局，派駐同仁及當地僑胞的安全應擺在第一位，我方館產及設備也要清點、妥善保管。即使代表處撤離，政府仍應照顧在巴紐生活的僑胞，外交部與僑委會應立即主動聯繫，讓僑胞清楚往後遇到問題可以向誰求助，協助處理好後續事宜。