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鄭麗文：台灣不能坐以待斃 任由強權決定命運

中央社／ 台北10日電
國民黨主席鄭麗文上午出席孫文誕辰座談會，並進行開幕致詞。記者曾原信／攝影
國民黨主席鄭麗文上午出席孫文誕辰座談會，並進行開幕致詞。記者曾原信／攝影

國民黨今天舉辦孫中山誕辰座談會，黨主席鄭麗文說，全世界都把台海當作最危險的地方，台灣作為當事人，應以更積極主動的態度，重新調整自己的位置，絕對不能坐以待斃，任由強權決定命運，成為別人的籌碼或棋子。

國民黨在中央黨部舉辦孫文誕辰座談會，邀請多位學者討論孫中山思想對國家發展、憲政民主及兩岸和平的啟示。鄭麗文致詞說，冷戰結束後，世界各地熱戰不斷，俄烏戰爭至今未結束，中東矛盾與戰火也看不到盡頭，國際社會更高度擔憂，台海可能發生軍事衝突。

鄭麗文表示，她從來不相信零和遊戲，人類必須學會如何共處，不再兵刃相向。作為孫中山思想的繼承政黨，國民黨應重新思考台灣在國際社會的角色，台灣身處全世界最危險的地方，不能只是被動等待別人決定命運，反而應該運用自己的地位，成為不同文明和平共存、相互融和的地方。

鄭麗文強調，正因為台灣所處的特殊地位，更有發言權、說服力、使命感，讓東西方都能聽得進去台灣想告訴世界的話。希望未來全世界想到台灣，不再只是第一島鏈的戰爭最前線，也不只是台積電、護國神山及高科技，而是想到台灣能讓高科技成果全民共享，並透過人才、市場、資金與科技的交流合作，帶動東亞乃至全世界共同繁榮，讓大家都不想再打仗。

此外，鄭麗文指出，接任黨主席後，國際友人及智庫學者問她如何看待「東升西降」的現象，她認為這個問題可以從孫中山當年的思想與革命理念找到啟發。中華文明重新崛起，絕不代表要複製過去西方帝國主義的道路，更不代表可以霸凌、歧視或壓迫其他民族。

鄭麗文說，真正的和平絕對不是妥協、投降、屈辱或委曲求全，這樣的和平是假的，和平必須建立在所有人都有尊嚴、彼此對等與平等的基礎上，才是人類能夠永續存在的共同最高價值。

鄭麗文也提到，民進黨秘書長徐國勇稱從民進黨台北市長參選人沈伯洋身上看到孫中山精神，讓不少人聽了啞然失笑，但也反映孫中山思想仍具有跨越黨派的影響力。「禮運大同篇」追求的世界大同理想，可以跨越歷史、種族與國籍的藩籬；今天面對文明興衰，更應追求人類共同的和平與幸福。

鄭麗文 孫中山 台海 台灣 兩岸和平

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