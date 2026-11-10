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國民黨團列舉選舉「十大奧步」 呼籲民進黨回歸正面選舉

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行「執政沒半步 選舉全奧步」記者會。記者王小萌／攝影
國民黨立院黨團今舉行「執政沒半步 選舉全奧步」記者會。記者王小萌／攝影

距離年底地方大選剩18日，國民黨立院黨團今舉行「執政沒半步 選舉全奧步」記者會，列出選舉預防的「十大奧步」，正告民進黨回歸正面選舉，並呼籲選民發揮智慧，以選票作為武器。

黨團書記長許宇甄指出，台灣的民主是好幾代人共同努力的成果，但很遺憾現在面對的是一個把選舉奧步產業化、國家化的對手。十大奧步包括：一、移花接木，網軍造假與AI深偽；二、風雲突變，選舉碰瓷與苦肉計謀，刻意影射自己被出征；三、偷梁換柱，反串栽贓與自導自演，穿對手背心來鬧場，卻揚稱自己是受害者；四、含沙射影，抹黑造謠與外力勾結，在選前操作假共諜案企圖影響選舉結果；五、假公濟私，行政權濫用與司法雙標，選前惡意搜索約談、收押禁見候選人。

許宇甄續指，六、以假亂真，惡搞民調跟地下賭盤選前發布假民調，企圖影響選舉結果；七、暗箭傷人，特定的媒體淪為政治打手，在政論節目上狂播配料黑料；八、公器私用，用行政資源行輔選之實，一些行政官員下鄉撒幣綁樁，稱若沒有支持特定候選人就不給補助經費；九、賊喊捉賊，自家脫序栽贓對手反串，洋流到街上揮大旗說是藍白支持者，事實證明是自己的支持者；十、三人成虎，側翼帶風向，假消息滿天飛。

許宇甄提出三大訴求，包括：警告國家機器謹守行政與司法中立，要求所有行政官員停止用公帑輔選； 正告民進黨回歸正面選舉，不要再用反串假民調侮辱台灣人民智慧。此外，呼籲全國選民拒絕奧步，對此唯一的武器就是選票。

國民黨立委王鴻薇提及，民進黨過去利用國安問題做選舉操作，回顧2020年立法院長韓國瑜選總統時，當時傳出中共間諜王立強指控韓國瑜受中共控制，甚至說韓有收錢，選前各大媒體大肆報導，選後發現根本是騙子。

王鴻薇再提到，盧秀燕跟外交部長林佳龍在競選台中市長時，選前兩天民進黨立院黨團總召蔡其昌的群組裡，亂傳盧秀燕賄選的訊息，導致盧團隊需要馬上提告，蔡其昌事後竟雲淡風輕表示是辦公室收到檢舉。此外，民進黨曾操作台北市幼兒園餵毒案，民進黨新北市長候選人蘇巧慧直到現在還在臉書說，這是令人憤怒的餵毒案，然而事實證明並不是餵毒案，蘇巧慧至今沒有道歉。

王鴻薇說，2024年總統大選時，政府突然發布國家級警報，當時明明是衛星，卻在英文說是飛彈，導致國民黨民調大幅下滑。近期台北市民進黨市長候選人沈伯洋掃街加裝了防彈玻璃，警政署說確實收到不利候選人的情資。在這裡呼籲國安及警政單位，嚴密保護好各縣市候選人的安全，避免選前出現候選人受傷、被攻擊等事件，又造成選舉紛爭，在選前一兩天影響選舉。

黨團首席副書記長洪孟楷也提醒，11月14日台北安心大遊行當天，若遇到對手陣營有挑釁，絕對不要中計或反應，應立即跟工作人員反應；此外，也不要被刻意挑動跟煽動。

<a href='/search/tagging/2/國民黨團' rel='國民黨團' data-rel='/2/250586' class='tag'><strong>國民黨團</strong></a>指出，11月28日地方選舉前需預防圖中十大奧步。記者王小萌／攝影
國民黨團指出，11月28日地方選舉前需預防圖中十大奧步。記者王小萌／攝影

國民黨團 2026九合一選舉

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