影／國民黨團列選舉十大奧步 呼籲行政司法中立、拒絕抹黑造謠

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷及立委王鴻薇，今天上午在黨團舉行「執政沒半步！選舉全奧步！」記者會，列出迎戰1128選舉的十大奧步，包括移花接木、風雲突變、偷梁換柱、含沙射影、假公濟私、以假亂真、暗箭傷人、公器私用、賊喊捉賊及三人成虎，呼籲選民提高警覺。

許宇甄表示，一個造謠、抹黑、濫用權力的政黨，企圖透過選舉影響選舉結果，這樣的政黨選後如何將人民利益放在第一位？強調台灣選舉不應淪為互相抹黑的「泥巴戰」。

許宇甄並提出三大訴求，第一，要求國家機器謹守行政與司法中立，行政官員停止利用公務資源輔選；第二，要求民進黨回歸正面選舉，不要透過負面操作、反串及假民調影響選舉；第三，呼籲選民拒絕選舉奧步，強調面對各種爭議，選票是選民表達意見的重要方式。

許宇甄最後呼籲選民保持冷靜、互相提醒，若發現造謠或抹黑情事，可截圖檢舉，不要讓選舉奧步影響1128選舉結果。

國民黨立院團書記長許宇甄（中）、首席副書記長洪孟楷（左）、立委王鴻薇（右），上午在黨團舉行「執政没半步! 選舉全奧步!」記者會，指要預防1128十大奧步。記者黃義書／攝影