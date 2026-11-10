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黃仁勳從搖滾巨星跌落神壇 如何動搖輝達與美國AI發展

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AIT要求協助查黃仁勳案？卓榮泰：無法回答 不能說有或沒有

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照

國民黨立委賴士葆今在立法院質詢時，追問外界關注的輝達執行長黃仁勳小三「黃樂」身分，並問台灣政府是否有調查。行政院長卓榮泰表示，美方正在調查，台灣也在進行了解，會用過去掌握的資料跟數據做佐證；至於美國在台協會（AIT）是否要求台灣協助調查，卓榮泰說，「這個沒有辦法回答。」

行政院長卓榮泰今早赴立法院施政報告並備質詢。賴士葆詢問，「黃仁勳的女間諜案，台灣政府有沒有角色？」卓榮泰表示，個人生活不予評論，但針對產業、商業利益、國家利益，在出口管制上，包括貿易法等法律都有明確規定，也長期注意所有跟台灣高科技產業、機敏性產業相關的個人利益跟國家利益。

賴士葆追問，「她是中共女間諜，這個確定沒有？」卓榮泰表示，美方正在調查，「這方面我沒有調查我不知道」，至於相關背景，美方正在做進一步調查，「我們也會進行了解。」

賴士葆表示，對方如果只是普通的小三，問題不大，但如果是中共女間諜，問題就非常大。卓榮泰回應，「如果是中共的女間諜，最大問題就是中共。」

賴士葆接著詢問該女子來台次數，卓榮泰表示，入出境資料都會有，但無法告知次數，「最少一次以上」。賴士葆質疑，國安局也不知道，移民署也「三緘其口」。

卓榮泰表示，「有些已經在調查的，不便說明」，過去已經發生的紀錄都有，政府會用過去掌握的資料紀錄來應證各方調查。賴士葆再問台灣是否有調查，卓榮泰表示，現在也在進行了解，會用過去掌握的資料跟數據做佐證。

對於賴士葆追問AIT是否要求台灣協助調查，卓榮泰表示，「這個我沒有辦法回答，不能說有或沒有。」

行政院長卓榮泰今赴立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

黃仁勳 卓榮泰 AIT 輝達 黃樂 移民署 間諜

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