APEC代表人選遲未公布 許宇甄籲賴總統：勿政治操作影響選舉

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳登場，我國尚未宣布出席代表的人選。國民黨立院黨團書記長許宇甄今表示，上禮拜聽到府方已經決定人選，遲未公布令人匪夷所思，呼籲賴總統不要當成政治操作的工具，企圖影響選舉結果。

今年APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。中國睽違12年第三度擔任APEC主辦經濟體，前兩次分別在2001年和2014年，台灣在2001年因未獲得中國大陸循慣例派出特使遞送的正式邀請函，選擇不參加在上海舉辦的APEC峰會。

國民黨立院黨團今舉行「執政沒半步 選舉全奧步」記者會。許宇甄會後受訪時表示，APEC是台灣參與國際經貿非常重要的舞台，依照過去慣例，總統府大概都會在會議前三到四周公布參加人選。上禮拜也聽到，府方已經決定APEC人選，近期將由總統公布。

許宇甄指出，不過，到現在都還沒有公布，究竟是人選生變，還是與中方的協調出現問題？到現在大家都不清楚，也讓人覺得匪夷所思，為什麼遲遲不公布？是不是因為11月28日要選舉，企圖透過政治操作影響選舉結果？

許宇甄呼籲賴總統，不要把APEC這麼重要、能夠為台灣爭取國際經貿利益的舞台，當成政治操作的工具，企圖影響選舉結果，希望賴總統趕快公布APEC領袖代表人選。