賴士葆酸部會首長「要錢卻不來」 卓榮泰：爭取預算不是要錢

國民黨立委賴士葆今在立法院會質詢時，點名經濟部、教育部、文化部、內政部及海委會等部會首長，質疑行政院長卓榮泰先前要求首長親自備詢、爭取預算，但部分首長卻未到場，「傲慢也要錢」。卓榮泰則回，「我們是來爭取預算，不是來要錢的。」

行政院長卓榮泰今早赴立法院施政報告並備質詢。賴士葆表示，卓榮泰今年9月29日開議時點名部會首長要親自備詢、爭取預算，除非出國、總統召見或生病，但這次6000多億元追加預算，經濟部拿4000多億元，「經濟部長你要這麼多錢，居然不來處理」，並點名教育部長、文化部長、內政部長及海委會主委，說「這幾個部長把院長的話當做pass air（放屁）。」

卓榮泰表示，每次面對預算，行政院都是以慎重態度面對國會，並說這樣的說法「不好聽」。賴士葆則說，若不是首長把卓榮泰的話當作「pass air」，就是行政院「套好招」，表面公告一定要來，結果大家都不來。

經濟部長龔明鑫說明，當天有到場答詢，另有相關會議則已向召委請假，最主要是有美國外賓來訪，「那個已經事先很早就講好」。賴士葆則說，「全世界國會事情最重要，除非出國。」

卓榮泰表示，自己也來自立法院，深知立法院需要受到「絕對的憲法上的尊重」；首長必須親臨會議說明的，一定親臨，除非有重大原因不能來，才授權次長充分代表部會爭取預算。卓也強調，「我們是爭取預算，不是來要錢，這個要講清楚。」

賴士葆再說，「就是要錢啊」，卓榮泰回應，這樣講對部長是絕對的不尊重。賴士葆則說，不管尊不尊重，「最少你要來嘛」，並強調若是爭取預算，首長就應到場。

賴士葆則批評，這樣「一方面打臉立法院，二方面打臉卓榮泰」；卓榮泰回說，「我沒有被打臉的感覺」。