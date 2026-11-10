謝金河致歉 王鴻薇：有聲量人士帶風向「謠言在破圈」 提告只是手段

財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店，引發討論。王鴻薇赴警局報案後，謝金河昨晚公開道歉，澄清當時聽到的話，並非王鴻薇所喊。王鴻薇今在廣播節目專訪上表示，是否撤告還要評估，提告只是手段，絕不能放任隨便栽贓的惡質選風蔓延，感嘆今年出現很多財經界、作家或文化界，有聲量的人士帶風向「謠言在破圈」。

王鴻薇今接受中廣千秋萬事節目主持人王淺秋專訪。對於謝金河宣稱，又一村是遼寧街夜市去年唯一站出來罷免王鴻薇的店家，質疑王鴻薇因舊恨才刻意踢館。王鴻薇表示，她根本不記得大罷免店家，更遑論報復，且透過現場影片還原，有人喊話支持者「再大聲一點」，當時自己的嘴巴完全閉著，且事發地點也不在「又一村」店前；另作家廖玉蕙垃圾車事件，證實也是烏龍一場，也是挨告後才道歉。

王鴻薇說，過去選舉年網路攻擊，多半來自青鳥側翼或民意代表，今年出現很多財經界、作家或文化界，有聲量的人士帶風向「謠言在破圈」，事後才道歉刪文，感嘆網路上的選舉謠言鋪天蓋地，莫須有的罪名滿天飛，亂象一次比一次嚴重。

王鴻薇指出，從一開始的青鳥，演變成大罷免的全台罷團，大罷免大失敗後，綠營這股氣並沒有散掉，透過聯電創辦人曹興誠召喚，如今升級成罷團2.0，也就是「洋流」，人馬幾乎都是重複的。面對對手靈活打選戰，蔣萬安團隊已經不能再佛系，她呼籲所有支持者11月14日大遊行勇敢站出來，當天民眾黨議員候選人也會參加，現場備有宣講台，展現在野大團結氣勢。

至於立法院三讀通過的法案，行政院9度不副署，王鴻薇批評賴政府天不怕地不怕，就怕沒有選票，喊話11月28日投票日，每位選民「自己當一天行政院長」，一定要出門投下正確的一票，民進黨才會害怕。