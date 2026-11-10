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稱寫文章「不需要每篇都政治解題」 黃珊珊：每張選票都有自己的主人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前立委黃珊珊。聯合報系資料照
民眾黨前立委黃珊珊。聯合報系資料照

年底地方選舉進入倒數，民眾黨前立委黃珊珊今天說，自己卸任公職以後寫了一些文章，「這些文章很早就寫好了，時間也是早就排定好，並不是臨時寫來影射」，其實選舉本來就應該選賢與能，想要得到支持就要拿出值得相信的理由，這比跟誰見面、誰幫誰站台重要太多了。

黃珊珊上午在臉書以「自由是自己的事」為題發文表示，她在卸任公職以後決定「做自由的自己」，這句話沒有要向誰暗示什麼，而且也不是什麼政治口號，「就是走了這麼多年，我終於可以慢下來，好好整理自己的生活，回頭看看一路走來的每一個選擇。」

黃珊珊指出，自己寫了一些文章，除了寫童年、家人、孩子，寫工作、健康及運動，同時也寫失敗、放手和重新開始。這些文章是對過去人生的回顧，也是一次又一次的檢討和反省，因為年輕的時候只知道往前衝，走過以後回頭看，才知道得到了什麼、錯過了什麼，所以才會把這些感受寫下來當作回憶，也想想接下來的路要怎麼走。

黃珊珊說，這些文章很早就寫好了，發布的時間也是早就排定好，每一篇都有主題和順序，「並不是看到今天發生什麼事，才臨時寫來影射」，但是最近只要文章一發出來，「同一篇文章，有人說我在講這個人，也有人說我在講另一個人」，大家都可以讀出完全不同的政治答案。

黃珊珊表示，其實文章就是文章，寫的是走過的路、犯過的錯，還有現在才想通的事情，「不需要每一篇都附上政治解題，也沒有每一句人生感悟都藏著選舉暗號」，所謂做自由的自己，包括對生活的選擇，還有對未來的選擇，「我決定怎麼安排時間、跟什麼人來往、做什麼工作。別人當然有評論和猜測的自由，我也有不回應的自由。」

黃珊珊提及，選舉本來就應該選賢與能，選民要看候選人的能力、品格、政見和過去做過的事，然後再決定要不要把權力交給他，而不是見一次面、握一次手、一起拍張照就理所當然得到支持，每一張選票都有自己的主人，候選人想要得到選民支持，就要拿出值得相信的理由，「這些問題，比跟誰見面、誰幫誰站台重要太多了。」

黃珊珊說，她不打算理會政治解讀，對於選舉的各種猜測、放話和陣營算計，其實也沒有必要隨之起舞，「我會照原來的計畫，寫我想寫的事，過我自己的生活。這就是我，做自由的自己。」

黃珊珊 政治 2026九合一選舉

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