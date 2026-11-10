中正紀念堂、國父紀念館選前2個月開放辦造勢？卓榮泰：可研議

民進黨立委吳秉叡今天質詢時指出，選舉造勢活動經常占用道路，造成國人不便，建議在全國性大選前兩個月，開放中正紀念堂、國父紀念館等公共場地供候選人租借。行政院長卓榮泰表示，若能兼顧候選人公平性及場地維護等條件，中央與地方可協調研議開放場地，提前公告讓候選人申請；文化部長李遠也說，若討論後有共識，就會修改相關辦法。

吳秉叡指出，他參加民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會後，有一個很深的感受，雖然活動辦得很好，但場地選在道路上，不僅主辦單位、參加者辛苦，用路人也很辛苦。當天北平東路、林森南北路及天津街全部擠滿人潮，導致經過的用路人無法通行。除了台北市，許多縣市的選舉造勢活動也面臨相同問題。以台北市為例，其實有很多場所適合舉辦造勢活動，但行政命令規定不得租借，例如中正紀念堂、國父紀念館等，他認為應在全國性大選前兩個月開放場地租借。

卓榮泰表示，這個建議是不錯的想法，剛剛提到的場館都可以舉辦文化、藝術等公共活動，但依現行規定，選舉活動不在可租用範圍內，這些場所是國際觀光客來台參訪的景點，若舉辦選舉活動，恐影響遊客參觀。不過，若能提前兩個月公告，或許能讓各方有更好的安排，這點可以好好思考。

中選會主委游盈隆表示，他對此也心有戚戚焉，民主是台灣的驕傲，若能讓民主在台灣展現得更好、更有活力、更多姿多彩，對台灣是好事，沒有必要受到空間限制，相關民主活動的場地規範可以檢討改進。

吳秉叡再舉例，新北市板橋最大的活動場地就是兩座運動場，這次無論是民進黨新北市長候選人蘇巧慧，還是國民黨新北市長候選人李四川，都無法進入運動場內舉辦造勢，只能使用外面的廣場。他認為，選舉原本是辦喜事，最後卻弄得大家都不方便。此外，立法院前院長游錫堃2014年競選新北市長時，也曾面臨場地通通借不到的情況，形同透過場地限制箝制候選人的選舉活動，造成選舉不公。因此，他再次建議，是否能考慮開放部分場地，在選前兩個月提供租借。

卓榮泰則表示，若基於對各候選人公平的原則，且不會對場地造成即刻破壞，在種種條件下，選務機關或許可以考量開放。過去部分場地原本就有公告可供租借，中央與地方可以協調，事先公告開放的場地，讓各候選人提出申請。吳秉叡隨後點名文化部研議修改相關辦法，文化部長李遠則回，若經過討論後大家有共識，文化部就會修改辦法。