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黃仁勳婚外情捲女間諜疑雲 外交部：入境合規不會有太多必要限制
輝達執行長黃仁勳與中國籍女子黃樂（Alice Huang）發生婚外情，兩人曾經多次在台灣會面。外交部次長陳明祺今天表示，此事證明經濟安全在全球布局、高科技發展的重要性，只要是符合規定、沒有在台灣留下犯罪記錄，相關人士的出入境不會有太多必要限制。
立法院會今天進行施政總質詢，針對黃仁勳爆出婚外情事件，陳明祺會前受訪時表示，此事證明經濟安全在全球經濟布局、高科技發展的重要性，政府也一向都非常重視這樣的事情，相關人士入境都要遵守規定，「她用什麼身分入境，我們就不對外透露」，政府一定都有做好防範。
陳明祺說，只要是符合規定、沒有在台灣留下犯罪記錄，「基本上她的出入跟我方人員的互動，除了必要的國安考量，不會有太多必要的限制。」
面對媒體追問，新加坡女商人黃樂是否為間諜，陳明祺聽聞後則說，「我手頭上沒有任何證據，我也沒有調查的權利。」
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