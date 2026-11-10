黃仁勳捲女間諜疑雲 盧秀燕：中央政府應高度重視台灣產業影響

輝達執行長黃仁勳近期驚爆婚外情震撼各界。台中市長盧秀燕表示，非常令人震驚，美國政府與美國國會已經展開調查，調查過程中，美國政府會高度重視AI產業鏈安全性，並會更加緊縮，即使在選舉期間，希望中央政府高度重視，關心台灣產業有沒有受到連動影響。

黃仁勳涉嫌與中國大陸從事間諜活動的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。黃仁勳本月8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂，是中國大陸公民，曾任Megaspeed高管。輝達董事會已對此展開調查，若發現有違反公司行為準則，黃仁勳最重可能遭解職。

盧秀燕今天出席市政會議前受訪表示，黃仁勳事件的確非常令人震驚，美國政府與美國國會已經展開調查，輝達是全世界AI龍頭公司，不管輝達人事發生什麼變化，AI產業還是台灣必走之路。

盧秀燕也說，因為台灣發展AI智慧產業，尤其台灣上下游供應鏈的廠商很多，輝達調查過程中，美國政府對於AI產業鏈安全性會高度重視，也會更加緊縮，即使在選舉期間，希望中央政府高度重視，關心台灣產業目前有沒有受到連動影響。