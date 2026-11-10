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外交部：深圳APEC所有偏離承諾、慣例及規則的事 都會要求更正
2026年APEC領袖峰會下周登場，我國至今仍未公布領袖代表人選。外交部次長陳明祺今天表示，總統府將在適當時機對外公布，我國是APEC正式會員國，所有權利都要得到尊重，中國承擔主辦國的責任，當初有做出相關承諾，「所有偏離承諾、慣例及規則的事情，我們都會要求更正。」
2026年APEC領袖峰會11月18日將在中國大陸深圳登場，過去連續2年代表我國出席的總統府資政林信義婉拒再任代表，宏碁創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家、東洋藥品董事長林全等人先前都被點名，然而府方至今仍未公布確定人選，隨著峰會時間進入倒數再度引發關注。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳明祺會前受訪時表示，有關APEC領袖代表人選，按照慣例都是由總統府公布，府方將在適當時機對外公布，我國是APEC正式會員國，所有權利都要得到尊重，「參與也是我們的權利」，中國承擔主辦國的責任，當初也有做出相關承諾，「所有偏離承諾、慣例及規則的事情，我們都會要求更正。」
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