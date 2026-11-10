影／立院三讀老農津貼調至1.5萬 卓榮泰批破壞財政紀律

立法院日前三讀通過將老農津貼提高至每月1萬5000元，行政院表達反對，外界關注是否不副署。行政院長卓榮泰今天上午受訪表示，距離選舉只剩十幾天，選情當然緊繃，但政府必須將維護憲政秩序與財政紀律放在最優先。

卓榮泰強調，任何政黨都不應以破壞憲政秩序、財政紀律來獲取選舉利益，若為了維護自身選情而破壞憲政秩序與財政紀律，將受到人民最大反感。

卓榮泰也表示，政府對長者照顧從不輕忽，70歲以上低收入戶、中低收入戶及特定弱勢長者，中央長年編列預算補助健保費；65歲至69歲長者則由地方政府依財政能力提供補助。呼籲朝野審查預算時，應優先考量憲政秩序及政府財政結構，避免預算大幅增加，影響財政永續。

行政院長卓榮泰強調，任何政黨都不應以破壞憲政秩序、財政紀律來獲取選舉利益，若為了維護自身選情而破壞憲政秩序與財政紀律，將受到人民最大反感。記者季相儒／攝影