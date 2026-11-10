邱垂正：不會因為大陸操作差別待遇 就放棄參加APEC

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳登場，我國尚未宣布出席代表的人選，陸委會主委邱垂正今表示，我方不會因為受到阻撓打壓而退縮，也不會因為中國大陸企圖操作差別待遇而放棄參加APEC。

今年的APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。今年是中國在睽違12年後第三度擔任APEC主辦經濟體，前兩次分別在2001年和2014年，不過台灣在2001年因未獲得中國大陸循慣例派出特使遞送的正式邀請函，選擇不參加在上海舉辦的APEC峰會。

有媒體日前報導，中方此次雖有向我方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，並稱我方已私下向中方抗議。外交部長林佳龍近日受訪時則證實我方已以電子郵件的形式收到APEC峰會的邀請函，也確認我方參與的名稱是「中華台北」（Chinese Taipei），但沒有說明邀請函上是否有出現差別待遇的情況。

林佳龍僅表示，從今年APEC各相關會議來看，我國確實看到中國對台灣有一些差別待遇。林佳龍說，當差別待遇發生的時候，我方會在第一時間表達抗議，同時爭取參與的權益。不過林佳龍也強調，台灣不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與權益。

邱垂正今也呼應這樣的說法，他表示，台灣不會因為中方的阻撓打壓而退縮，也不會因為中方企圖操作差別待遇，而放棄參加這次APEC活動。

邱垂正也提醒中方作為這次APEC的主辦方，有責任讓所有會員的參與權利獲得確保。

至於在人選部分，邱垂正說，這是由外交部和總統府在統籌，請大家關注近日的訊息。