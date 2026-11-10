外媒指立陶宛要求我代表處更名 外交部：假消息 傷雙方互動關係

立陶宛政府致力恢復和中國大陸的外交關係，傳出該國外交部要求我國代表處在一周內改名。外交部次長陳明祺今天表示，對於外界傳聞沒有任何評論，但是這種基於假消息的推論，「我們覺得有傷台立雙方互動」，我國目前也沒有任何更動名稱的計畫。

立陶宛新聞網站Delfi、立陶宛國家廣播電視台（LRT）、法國國際廣播電台（RFI）及香港南華早報近日報導，立陶宛外交副部長維比茨卡斯（Vidmantas Verbickas）及外交人員里查達斯．什萊帕維丘斯（Ričardas Šlepavičius）9月24日向我國駐立陶宛代表提出1份非正式文件，並且要求我方在10月1日中國大陸「十一國慶」前更名。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳明祺會前受訪時表示，對於外界傳聞沒有任何評論，「尤其是這種基於假消息的推論，我們覺得有傷台立雙方互動與關係」，台灣與立陶宛基於互惠互利、共享價值深化雙邊關係，而台灣駐立陶宛代表處的名稱，當初也是基於這種關係做出的決定。

陳明祺說明，目前我國沒有任何更動名稱的計畫，況且立陶宛方面也有對外說明，他們跟中國的互動不需要台灣作為代價，這樣的立場非常正確。

面對媒體追問，我方是否認定外媒報導為假消息，陳明祺聽聞後則說，媒體報導不一定都是真的。