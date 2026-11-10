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老福法不副署恐衝擊選情？ 卓榮泰：憲政秩序、財政紀律應優先

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院修正《老人福利法》，由中央有條件補助65歲以上長者健保費。行政院長卓榮泰再度祭出不副署手段。聯合報系資料照片
立法院修正《老人福利法》，由中央有條件補助65歲以上長者健保費。行政院長卓榮泰再度祭出不副署手段。聯合報系資料照片

距離地方選舉僅剩十多天，《老人福利法》修法不副署議題持續延燒，藍營頻頻以此追問綠營縣市長候選人。行政院長卓榮泰10日表示，選情確實緊繃，但政府思考必須將維護憲政秩序財政紀律放在最優先，任何政黨都不應透過破壞憲政秩序、財政紀律來獲取選舉利益，否則將引起人民最大反感。

卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢，會前受訪表示，政府對長者照顧從來不會輕忽，對70歲以上低收入戶、中低收入戶及特定弱勢長者，中央已長年編列預算補助健保費；至於65歲至69歲長者，則由地方政府依財政能力提供各項補助。

卓榮泰指出，從去年到今年，地方政府已從中央統籌分配稅款獲得相當多增加，地方政府應依據自身財政紀律及財政結構，提供長者相關補助，中央與地方也會共同支持。

他強調，希望朝野政黨都能以國家憲政秩序及政府財政結構為優先考量，進行預算審查，而不是透過強行表決，在不考量歲出大幅增加及預算擴張的情況下，讓政府財政失去永續經營的重要方向。

憲政秩序 卓榮泰 財政紀律

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