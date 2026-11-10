黃仁勳婚外情上演色戒 邱垂正：中共取得情報經典做法

輝達執行長黃仁勳驚傳與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂有婚外情，陸委會主委邱垂正稱這類取得情報的手段，是中共非常經典的特色做法。邱垂正表示，我國會嚴防共諜滲透，未來也會與企業界合作來保護台灣的關鍵技術。

針對黃仁勳疑似與中共女間諜爆出婚外情，邱垂正今受訪時表示，政府一貫的政策就是要嚴防中共間諜對台灣的滲透，陸委會也在全力落實因應中共統戰滲透以及國安威脅的17項策略，不過邱垂正表示，黃仁勳案的相關事實證據仍在釐清，政府在缺乏清楚的事實證據下，現階段不方便做評論。

對於中共女間諜事件頻傳，邱垂正則說，這是中共取得情報一個非常經典、非常具有特色的做法，指我國嚴防這樣的滲透方式，且全面地嚴防中共利用間諜來滲透台灣社會，強調這是政府的重中之重，都在全力加強防範。

邱垂正也表示，有關單位都會跟企業界一起來合作，認為保護台灣的關鍵基礎設施、關鍵技術，是國家非常重要的核心利益。