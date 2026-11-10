我APEC代表遲未公布 卓揆：政府立場不變 爭取任何有意義的參與

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會18日將在中國大陸登場，總統府至今遲未公布領袖代表人選，行政院長卓榮泰今天說，政府立場沒有改變，將維護國家權益，爭取任何有意義的參與，至於時程、人選及內容細節，府方會在適當時間向國人報告。

立法院會今天繼續施政總質詢，媒體關注，APEC今年由中國主辦，但先前未依慣例遞交邀請函，僅以電子郵件通知，請問我方是否已爭取到對等的尊嚴？另外，APEC將在下周舉行，卓揆說過要積極參與，但至今尚未公佈與會代表的考量為何？是否確定會派員出席？

卓榮泰指出，政府立場沒有改變，將維護國家權益，爭取任何有意義的參與。全世界也非常肯定台灣，需要與台灣進行經貿的合作，至於其他關於時程、人選及內容細節，由府方作業，適當時間會向國人報告。

本報先前報導，總統府過去多在峰會前半個月宣布領袖代表人選，今年卻遲未公布。據了解，由於今年是大陸舉辦，我方刻意延遲公布時間，避免出現不必要的「變數」。