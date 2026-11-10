聽新聞
0:00 / 0:00
我APEC代表遲未公布 卓揆：政府立場不變 爭取任何有意義的參與
2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會18日將在中國大陸登場，總統府至今遲未公布領袖代表人選，行政院長卓榮泰今天說，政府立場沒有改變，將維護國家權益，爭取任何有意義的參與，至於時程、人選及內容細節，府方會在適當時間向國人報告。
立法院會今天繼續施政總質詢，媒體關注，APEC今年由中國主辦，但先前未依慣例遞交邀請函，僅以電子郵件通知，請問我方是否已爭取到對等的尊嚴？另外，APEC將在下周舉行，卓揆說過要積極參與，但至今尚未公佈與會代表的考量為何？是否確定會派員出席？
卓榮泰指出，政府立場沒有改變，將維護國家權益，爭取任何有意義的參與。全世界也非常肯定台灣，需要與台灣進行經貿的合作，至於其他關於時程、人選及內容細節，由府方作業，適當時間會向國人報告。
本報先前報導，總統府過去多在峰會前半個月宣布領袖代表人選，今年卻遲未公布。據了解，由於今年是大陸舉辦，我方刻意延遲公布時間，避免出現不必要的「變數」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。