選前拒副署老福法 卓榮泰：破壞憲政與財政秩序維護選情 人民會反感

藍白在立法院強力推動65歲以上長者有條件免健保費，行政院不予副署，引發朝野攻防與是否衝擊綠營選情的討論。行政院長卓榮泰今天說，用破壞憲政秩序跟財政紀律維護選情，會受到人民最大的反感。

立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，各界關注，行政院不副署老福法，是否憂心影響綠營選情。

卓榮泰說，選舉還有十幾天，選情當然很緊繃，但政府的思考，必須把維護憲政秩序跟財政紀律放在最優先。任何政黨都不應以破壞憲政秩序與財政紀律，來獲得選舉利益。「用破壞憲政秩序跟財政紀律來維護選情，如此，會受到人民最大的反感。」

卓榮泰強調，政府從不輕忽長者照顧，政府對70歲以上低收、中低收及特定弱勢長者，已經常年編列預算補助健保費。至於65歲到69歲，則由地方政府依其財政能力加以各種補助。

卓榮泰表示，從去年到今年，地方政府從中央獲得的統籌分配稅款，得到相當多的增加，他認為，地方政府應依據財政紀律與財政結構補助長者，中央政府跟地方政府會合力支持。

他說，希望朝野各政黨一定要在國家憲政秩序跟政府財政結構的優先考量下，進行預算審查；而非用強行表決，不顧歲出重大增加，也不顧因增加預算讓政府財政失去永續經營的方向。