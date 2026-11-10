黃仁勳捲女間諜疑雲 劉世芳：內政部配合國安團隊積極偵辦中

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳涉嫌與中國大陸從事間諜活動的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。內政部長劉世芳今赴立院備詢前受訪時表示，國安單位正在積極偵辦當中，內政部就配合國安單位積極偵辦。

黃仁勳本月8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂（Alice Huang），是中國大陸公民，曾任Megaspeed高管。輝達董事會已對此展開調查，若發現有違反公司行為準則，黃仁勳最重可能遭解職。

輝達董事會表示，將成立獨立委員會，並在外部法律顧問協助下調查此事。董事會表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密已遭到危害，並對黃仁勳的領導能力表達信心。