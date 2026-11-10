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國民黨：今年預算才過又追加6076億 想到哪、編到哪？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對民團要求八位國民黨縣市長候選人支持國防追加預算，否則就應退選。國民黨文傳會主委陳以信今批評，民進黨政府國防建軍毫無長遠規畫，今年總預算8月才剛通過，明年總預算還在審查，行政院竟又提出6076億元追加預算，其中國防預算高達1457億元，今年編、明年編、今年又追加，國防建軍難道是想到哪、編到哪？

陳以信指出，國民黨今年提出六年2400億元無人機條例，比行政院原提2100億元還多300億元，民進黨當時卻百般批評；如今行政院又追加1457億元國防預算，其中559億元涉及無人載具。國民黨早就支持投入更多經費發展無人機，民進黨憑什麼指控國民黨反國防？究竟是國民黨不支持國防，還是民進黨自己國防政策反覆、預算規畫失序？

陳以信質疑，這次追加預算光是增資中油就高達2338億元，另編列1875億元因應能源價格及民生安定措施，但長者健保費中央全額補助，每年增加約400億元，行政院長卓榮泰卻拒絕副署。補中油台電有錢，照顧老人卻喊沒錢，國民黨主張普發現金兩萬元，民進黨又不肯支持，為何政府花錢就有理由，人民分享經濟成果就有困難？民進黨究竟把人民放在哪裡？

陳以信表示，國民黨支持國防，但絕不接受政府逃避預算監督，民團不去監督行政院預算一編再編，反而要求依法審查預算的國民黨立委退選，根本是本末倒置，國防需要長遠戰略，財政更需要嚴謹紀律，不能政府亂編預算，卻要在野黨承擔責任。

陳以信最後反問，民進黨參選縣市首長的立委，為何不必為人民福利負責？為何不支持普發兩萬元？為何不支持長者健保費中央全額補助？ 這些民進黨候選人不願跟老人站在一起、不願跟人民站在一起，依照民團的邏輯，真正應該退選的，就是這些民進黨候選人。

國民黨 國防預算 追加預算 行政院

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