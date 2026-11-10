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外媒：駐立陶宛台灣代表處被要求更名

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社

立陶宛新聞網站Delfi 9日報導，立國外交部9月要求「駐立陶宛台灣代表處」在一周內更名。

立陶宛政府正致力恢復和中國大陸的外交關係。自駐立陶宛台灣代表處2021年在立國首都維爾紐斯設處以來，維爾紐斯與北京的外交關係已惡化。

綜合Delfi、立陶宛國家廣播電視台（LRT）、法國國際廣播電台（RFI）及香港南華早報報導，立國外交副部長維比茨卡斯和外交人員里查達斯．什萊帕維丘斯（Ričardas Šlepavičius）9月24日在1場會議，對包括我駐立代表王雪虹的駐立陶宛台灣代表處3位代表，提出1份非正式文件。

上述文件要求駐立陶宛台灣代表處在10月1日，即大陸「十一國慶」前更名。

駐立陶宛台灣代表處的上述3位代表，原本預期立方將討論雙邊經濟關係與投資，因此對限期更名的要求感到驚訝。

上述文件主張，駐立陶宛台灣代表處目前的名稱，阻礙立台間經濟關係的發展，並為企業製造困難。

作為提議更名的交換條件，立陶宛外交部承諾，將派1支副部長級的代表團赴台，簽署1份關於立台投資前景的協議，並就避免雙重課稅協定展開談判。該文件也要求對內容保密。

駐立陶宛台灣代表處6日在社媒臉書聲明，台立合作基於相互尊重、共同利益、透明度及夥伴關係。「我們尊重公開辯論與觀點的多元化，這些對民主社會極為重要。同時，我們相信，關於台立關係的公開討論，應基於可證實和可檢驗的事實、而非沒有事實根據的假設或猜測」。

立陶宛國會議員維格勒（Ignas Vėgėlė）6日宣布，大陸外交人員預計11月11至12日訪立，與立國外交部代表及一群尋求讓維爾紐斯和北京外交關係正常化的立國國會議員會面。

7月就任的立陶宛總理辛克維丘斯已表示，他希望今年底前與大陸的談判達成突破。恢復大使級的外交代表，被納入辛克維丘斯政府的計畫。

駐立陶宛台灣代表處的代表未回應是否該代表處已被或將被更名的提問。但這些代表對立國網路媒體「15分鐘」（15min）說，該代表處不打算更名。

立陶宛 台灣代表處 外交部

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