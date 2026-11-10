僑委會出國爆倉 明年預算編更多

僑委會的出國費用近期備受爭議，國民黨立委牛煦庭昨質疑，僑委會截至今年九月的出國支出，已經超越全年度編列的預算，超出近兩百萬元，批僑委會今年還沒結束，出國預算已經「爆倉」。僑委會代理委員長李妍慧回應，這是立法院太晚完成審查今年度預算所致。

此外，立法院預算中心也指出，僑委會明年度「國外旅費」較今年度大幅增加，增幅超過兩倍。

立法院外交及國防委員會昨邀請李妍慧報告僑委會業務概況，同時審查明年度僑委會相關預算案。

牛煦庭質詢，根據僑委會今年度一月至九月的出國資料，視察、訪問和開會的支出合計達八七四萬元，已經超過法定預算的六八八萬元，兩者相差一八六萬元。他批評，僑委會一到九月出國支出就已經超過法定預算額度，「直接爆倉」。

李妍慧回應，今年度的預算直到今年九月才審議通過，僑委會在此之前是按照去年度的預算額度執行，然而今年度出國預算最後遭砍七成，只剩三成可供使用，但一年已過四分之三，當然有超過的情況。

李妍慧指出，超出部分會想辦法用相關的工作經費來調整，且僑委會今年九月後就完全沒有出國計畫，今年已沒有出國預算可供使用。

牛煦庭也表示，僑委會明年度預算編列約卅六億兩千萬元，整整比今年度的法定預算多出近十億四千萬元，質疑國人近期看到僑委會發生諸多爭議，包括前委員長徐佳青因濫權爭議請辭、空白出國報表，以及僑務會議晚宴還打「擦邊球」幫徐佳青慶生，「這樣還要增編預算，說得過去嗎？」