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關中、丁守中等超過260位專家學者連署 共同發起兩岸和平倡議

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
卸任國民黨立委丁守中。聯合報系資料照
卸任國民黨立委丁守中。聯合報系資料照

關中丁守中兩位曾經是具有學者背景的國民黨革新派立委，共同發起兩岸和平倡議，已經獲得超過260位教授專家學者參與支持。他們共同的主張，以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗，尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，致力促進兩岸對話、交流與互信，以協商取代對抗，以合作增進共同利益。

連署支持兩岸和平倡議的政界人士，有兩位卸任行政院長，包括陳冲與毛治國，以及曾經分別在國民黨、民進黨執政時期，擔任過國安會秘書長、國安會副秘書長、國安局長，以及多位軍方系統卸任的上將、中將等高階將領，另有10多位部長級人士，10位前任及現任大學校長，100多位教授，前金控董事長，國學大師等參加連署，擔任兩岸和平倡議共同發起人。

目前這項連署還在學界與政界進行當中，他們將在11月12日國父誕辰160周年紀念日，舉行成立大會，同時向社會公開他們的訴求。

關中過去是國民黨重量級智將，曾經在1980年代擔任國民黨台北市黨部主委，曾在增額立委選舉時，創下台北市國民黨提名七席候選人全上的紀錄，當時政壇多以「7 up」稱讚關中。丁守中在國民黨沒有正式提名下，突破重圍，以學者清新背景當選立委，曾在立法院提出許多新觀念，時下軍事採購實施的工業合作，是丁在立法院審查F-16A/B採購預算時，不顧國防部反對，積極推動。

關、丁兩人提出兩岸和平倡議，主要是著眼美國深層政府以代理人戰爭方式，將把台灣海峽變成人間煉獄景象，民進黨政府誤信美中霸權鬥爭，將給台灣獨立創造空間；一面倒倚美仇中抗中，巨額加碼對美採購遲遲無法交貨的軍火，鼓勵台灣高科技產業大量投資美國，造成台灣安全與經濟福祉雙重掏空。

兩岸和平倡議希望能夠推動逐步降低兩岸敵意與衝突風險，推動兩岸在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商兩岸最終政治安排，為兩岸人民創造長期和平，共享繁榮與發展。

關中、丁守中兩位卸任國民黨立委發起兩岸和平倡議，已經獲得超過260位學界與政界人士支持。他們主張以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗，尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，以協商取代對抗，以合作增進共同利益。圖／讀者提供
關中、丁守中兩位卸任國民黨立委發起兩岸和平倡議，已經獲得超過260位學界與政界人士支持。他們主張以兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗，尊重同屬中華民族的歷史脈絡與兩岸分治現實，以協商取代對抗，以合作增進共同利益。圖／讀者提供

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