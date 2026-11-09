挺鄭朝方遭建請撤銷黨籍！上官秋燕發表聲明 放棄加入43年的國民黨

新竹縣議員上官秋燕日前遭國民黨新竹縣黨部建請撤銷黨籍，昨天在竹東市場挺民進黨新竹縣長候選人鄭朝方後，今天發表聲明，宣布為守護竹東發展與地方鄉親權益，決定放棄加入長達43年的國民黨。她表示，當政黨利益與地方進步產生衝突時，身為竹東女兒、身為民意代表，她唯一的選擇就是站穩鄉親這一邊。對此，國民黨竹縣黨部回應尊重。

上官秋燕以「為竹東發展，我選擇放下43年的國民黨黨籍」為題發表聲明，表示這是沉重、經過深思熟慮的決定。她說，43年來對國民黨始終如一、專一付出，但當政黨利益與地方進步產生衝突，身為竹東女兒、民意代表，唯一選擇就是站在鄉親這一邊。

上官秋燕說她的核心初衷為「建設不分黨派，竹東進步不能等」，鄭朝方在竹北市長任內，多次關懷竹東，為地方爭取、挹注重要建設預算。只要真心為竹東爭取建設、願意為地方付出，不論黨派，她都感激、全力配合，這是「竹東利益優先」。

上官秋燕直言，政治人物的誠信與忠誠是立身之本。「面對徐欣瑩立委過去多次變換黨籍的進出抉擇，對於在國民黨專一奉獻了43年的我而言，實在無法認同這樣的政治價值，更遑論違背良心去相挺。如果堅守對黨的專一、堅持為地方爭取建設的立場被視為一種罪過，甚至面臨開除的威脅，那我選擇主動放下這份黨籍，走得堂堂正正」。

上官秋燕強調，脫下政黨外衣，依然是最愛竹東的上官秋燕。若有機會當選，將繼續在縣議會為竹東發聲、監督縣政，也感謝國民黨43年來給予歷練，以及鄉親長年支持。