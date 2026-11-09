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行政院長九度不副署 作家分析藍白國會過半卻無法制衡

聚傳媒／ 校園記者陳冠宇報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰針對於立法院三讀通過包括65歲以上免繳健保費等內容的《老人福利法》修正案宣布不副署，這已是其任內第九度拒絕副署立法院通過的法案。國民黨團痛批此舉違法違憲、藐視民意；行政院主張是維護憲政秩序、財政健全與行政院憲法職權。作家吳思賢指出，無論法律評價為何，這一幕都暴露出一個刺眼的憲政現實：國民黨與民眾黨在立法院擁有實質過半，卻難以有效制衡行政院。

國會多數為何無力？吳思賢在《聚論壇》指出，2024年選後，國民黨取得52席、民眾黨8席，加上泛藍無黨籍立委，形成足以主導議程的「藍白實質過半」。理論上，國會多數應能通過法案、審查預算、質詢官員，並以立法權約束行政權。

依照《憲法》增修條文，行政院若認為立法院決議有窒礙難行之處，可經總統核可移請覆議；覆議後若立法院仍以出席委員三分之二維持原決議，行政院長必須接受或辭職。 

吳思賢說，問題在於，當行政院選擇以「不副署」的方式處理，而非進入覆議程序，國會多數的立法成果就會被實質擱置。這使「不副署」從憲法上的副署程序，變成變相的行政否決權。這種方式比起覆議更直接有效，徹底改變了《憲法》原先設計的機制。

吳思賢表示，立法院對行政院最直接的武器是不信任案：經過全體立委三分之一連署、全體二分之一以上贊成，行政院長即須於十日內辭職，並得同時呈請總統解散立法院。但對藍白而言，倒閘的政治風險極高：一旦倒閣成功，總統可解散國會，所有立委必須重返選戰；在罷免壓力、選民疲乏與政黨利益考量下，國民黨與民眾黨自然不敢輕易啟動。至於其他制衡手段，包括釋憲、預算刪減等，有的程序冗長，有的可能被行政部門以其他法律工具化解。學界與公民團體早已指出，立法院的質詢、文件調閱與聽證調查權不足，使其監督工具「又少又沒有法律效力」。

吳思賢認為當行政院敢於連續九次不副署，正說明它評估國會多數缺乏足以立即反制的手段。而且不副署一旦形成憲政慣例，就會變成行政院長對國會的否決權，這實質上已經改變了憲政機制。政治上的根本問題，是藍白聯盟的脆弱性。國民黨雖是第一大黨，民眾黨則是關鍵少數，兩黨在部分民生法案上能合作，例如軍公教待遇、普發現金、還假於民等；但一旦面對高政治風險的憲政衝突，合作便容易停留在表決與聲明，難以轉化為有效的制度性反制。

吳思賢感嘆，國民黨若只靠記者會、抗議與提出釋憲，等於把戰場交給時間與司法；而民眾黨若既想維持「監督執政黨」的形象，又不願承擔倒閣或解散國會的選舉風險，便只能成為有限度的側翼。結果是：國會在形式上過半，行政院卻能在關鍵法案上持續掌握主動權。

憲政僵局不能拖，第九次不副署不只是一個法案爭議，而是對台灣半總統制權力界線的壓力測試。若國會多數無法透過覆議、倒閣、釋憲或更強化的調查聽證制度，使行政權回到憲政軌道，人民選出的多數就會淪為「表決多數、治理少數」。

吳思賢表示，藍白若真要制衡，就不能只滿足於立法數量，而應推動更具效力的國會調查權、聽證權與文件調閱制度，並在憲政爭議上提出清晰、可被民意檢驗的行動方案。否則，實質過半的國會，終將只能眼看行政院一次次說「不」，而且助長建立行政院長可單憑自己一人就推翻立法院決議的憲政慣例。

行政院長卓榮泰針對於立法院三讀通過包括65歲以上免繳健保費等內容的《老人福利法》修正案宣布不副署，這已是其任內第九度拒絕副署立法院通過的法案。照片取自翁曉玲立委臉書
行政院長卓榮泰針對於立法院三讀通過包括65歲以上免繳健保費等內容的《老人福利法》修正案宣布不副署，這已是其任內第九度拒絕副署立法院通過的法案。照片取自翁曉玲立委臉書

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