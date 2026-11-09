民進黨：藍白為選舉漫天喊價不斷加碼 將國家財政當提款機

國民黨、民眾黨立院黨團接連推動長者健保費補助、老農津貼、普發現金等加碼法案，民進黨發言人吳崢今天說，民進黨政府早已提兼顧民眾需求與國家財政，讓人民獲得實質照顧的法案，藍、白卻不顧財政負擔，選前漫天喊價，侵害行政院預算形成權，將國家財政當成選舉提款機。

吳崢指出，政府現行制度已補助經濟弱勢長者健保費，行政院更提出老農津貼每月調升至1萬元、國民年金基本給付提高至5000元等方案，並在追加預算中編列相關經費。民進黨政府照顧人民，不是選前喊價，而是經過完整財政評估、提出具體政策。

吳崢表示，諷刺的是，藍白先前拖延中央政府總預算審查長達數月，如今追加預算至今仍未完成三讀，讓政府編列的社福加碼經費持續卡在立法院。藍白一面阻礙政府落實照顧人民的政策，一面又在選前競相加碼、漫天喊價，根本是拿人民的福利當成政治操作工具。

吳崢強調，預算法第91條明定，立委提出大幅增加歲出或減少歲入的法律案，應先徵詢行政院意見，並指明財源。藍白一面拖延政府預算，一面不斷要求增加支出，把籌措財源的責任全部推給行政院，不僅破壞財政紀律，更可能排擠治水、長照、國防等重要預算。民進黨支持擴大照顧人民，但福利政策必須有完整規劃、穩定財源，才能長久落實。藍白應停止選前政治喊價，先讓政府已編列的民生與社福預算順利通過，而不是把人民的福利當成選舉籌碼。