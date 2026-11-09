防範中國滲透 僑委會：建立海外僑社心防應對威脅

面對中國法律戰及滲透，僑委會今天表示，中共會利用金錢、美色等方式進行滲透，僑委會將加強宣導，提升僑民辨識風險能力；並逐步完善海外僑社全社會防衛韌性體系，目標為在初期建立海外僑社心防，讓僑團更警覺中國威脅。

立法院外交及國防委員會今天審查116年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，以及116年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金；並處理院會交付115年度中央政府總預算決議，僑務委員會主管預算凍結案等13案。

面對中國的法律戰與紅色滲透，僑委會於業務報告中表示，積極採取2項因應措施，一為加強宣導，提升僑民辨識風險能力；二是持續掌握僑情與親中僑團動態，即時反制統戰滲透，提升僑民對中國認知作戰的辨識力。

民進黨立委林楚茵關切，面對中國透過海外代理人滲透，僑委會在未來是否有編列相關預算因應。

僑委會代理委員長李姸慧說明，中共會利用美色、金錢等不同方式進行統戰與滲透，業務報告中有提到海外僑社全社會防衛韌性體系，目標為在初期建立海外僑社心防，讓所有僑團更警覺、更加意識到中國的威脅無所不在。

僑委會於業務報告中提到，配合國家全社會防衛韌性政策，自114年起規劃以3期6階段為進程，逐步完善海外僑社全社會防衛韌性體系。

此外，民進黨立委王定宇表示，僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務計畫經費從115年度預算編列的3億多元，增至116年度編列的8.82億元，並詢問預算大幅成長的原因；國民黨立委牛煦庭也關切館舍購置相關議題。

李姸慧說明，增加的5億元經費是購置海外僑教中心的款項，目前第一個點是溫哥華，後續會逐步評估在橙縣、布里斯本、西雅圖及紐約購置海外僑教中心，以一年購置一間為目標。

她表示，溫哥華是目前購置計畫的第一個點，因為當地租金在過去2年以來漲了13%，再加上考量溫哥華僑民人數眾多，服務量能需求大，因此考慮在溫哥華優先辦理購置計畫。