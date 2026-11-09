IPAC創辦人裴倫德：一中論述已過時 國際對台關係應走向清晰

IPAC創辦人之一、執行董事裴倫德表示，過時的一中論述無法解決問題，政治現實是台灣完全自主，且不再主張中國統治權；國際社會對台的外交政策不應受到一中論述左右，甚至應走向清晰，若保持模糊反而會為北京的灰色地帶活動提供空間，不再能避免衝突發生。

對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Allianceon China，IPAC）年度峰會6日在荷蘭落幕，裴倫德（Luke de Pulford）7日接受中央社專訪。

此屆IPAC年會決議優先工作是要透過成員國之間的國際努力，宣傳台海對所有經濟體、安全和法治的全球重要性，以確保區域和平與穩定，與會的6位巴拿馬國會議員在峰會上直言應重申台灣地位。

裴倫德表示，來自30國的52位議員從全球地緣政治敵對勢力的範疇中，選擇台海穩定作為優先目標，這顯示IPAC網絡的關切程度，尤其是巴拿馬議員們展現相當大的能量強調台灣議題，非常鼓舞人心。

被問及巴拿馬、宏都拉斯等台灣前友邦議員積極參與IPAC，裴倫德認為，國會議員對台灣的支持一直都在，問題是政府。各國不應保留1971年講述中國代表權的「過時」（obsolete）一中論述，這已無法解決當代有關台灣的政治情勢；且這讓有意義的威懾、與跟台灣進行有意義交往變得困難。一中論述也許在1971年算是外交成就，但如今根本無濟於事。

他強調，一中論述是要幫助國際社會處理誰統治整個中國，但政治現實是，台灣完全自主、擁有自己的雙邊關係，也不再主張中國統治權，為何各國要讓一中論述左右其對台外交政策，這沒道理；期望各國能意識到，一中論述是符合北京利益，但與台灣無關的討論。

針對北京刻意混淆一中政策及一中原則，裴倫德說，與其執著在枝微末節或回應北京作為，當前需要面對的是台灣現況為何、述明對台關係為何。北京所謂一中原則只是廣為人知的不實言論，不應允許北京決定各國外交政策，且中國已經被放縱太久。

他指出，一中論述已過時的問題必須被提出，當各國允許台灣地位未定且模糊，這意味著建立威懾力的關鍵問題並未獲得解答，例如台灣海空域若遭封鎖，在國際法上的意義為何。

裴倫德以烏干達禁止持台灣護照入境、巴紐片面關閉台灣駐處等事件為例表示，一中論述像是搬石頭砸自己的腳（hoist with one's own petard），過去穩定的模糊性已難維持，反而為北京的灰色地帶活動創造空間，也成為某些國家遭遇北京脅迫的弱點。

至於對台關係走向清晰是否加劇緊張，裴倫德認為，大家都說不應片面改變現狀，但現狀在過去10年，早已出現很大的「片面改變」，且各國政府官員也說不清現狀到底為何。

他表示，惡霸踢到鐵板前只會得寸進尺，國際社會雖仍不願給鐵板，但也逐漸意識到再不給鐵板，將會迎來此生最嚴峻的經濟衝擊。當模糊性不再有助於避免衝突，甚至變得更危險，國際社會就應更具清晰性，讓北京知道一旦越線，必有後果。