批卓揆不副署老福法 蘇偉碩：修法對各縣市老人醫療補助毫無影響

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，衛福部提出來的各項理由與事實差距非常大，現行制度中沒有任何一個縣市會因為立法院三讀通過老人福利法第22條修正後，現行的老人醫療補助會受到任何影響。

蘇偉碩今在國民黨記者會接受連線訪問表示，老人醫療補助原本就是地方自治權限，例如花蓮縣政府用地方制度法作為法源，或有相當多直轄市用社會救助法作法源，完全不會受到老人福利法第22條變動的影響。即使有部分縣市用老人福利法第22條作法源，但修法後地方的自治法規並不會因此立即失效，只要將法源重新修正為地方制度法或社會救助法，可以完全不影響中低收入老人現行的醫療補助。

蘇偉碩指出，在人民監督健保聯盟盤查法規的過程中，發現高雄市存在非常嚴重的問題，從10年前民進黨中央執政開始，高雄市長陳菊就把中低老人醫療補助的部分限縮到只有低收入戶與中低收入戶。如果依高雄市現行法規，原本領有中低收入老人生活津貼者高達4萬9000多人，占全國超過18%，其中有85%，即超過4萬2000人都被高雄市府違法排除在外。

蘇偉碩說明，由於卓榮泰宣布不副署，老人福利法目前為維持原法案的情況下，無論是地方制度法、社會救助法，或是舊版的老人福利法，只有高雄市才真正限制中低收入老人的醫療補助，而且人數高達4萬2000人。

此外，對於衛福部說假牙會受影響，蘇偉碩說這又是完全公然說謊，根據中央頒布的子法，假牙本就不在醫療補助的範圍內，衛福部自己非常清楚，這跟老人福利法第22條毫無關係。況且從去年底中央就通報各縣市，從今年開始這部分不再補助，因此假牙本來就由各縣市政府自籌經費繼續補助中，根本不受到老人福利法修正的任何影響。

蘇偉碩批評，卓榮泰所提不副署的理由與說法，想把責任推給立法院，人民監督健保聯盟要提出最大的譴責與抗議，也希望大家能關注高雄市有高達4萬2000位中低收入老人，事實上無法得到法律保障的問題。