快訊

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

宜蘭瓦斯車遭側撞瞬間起火！瓦斯桶噴飛滾落險引爆 4人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

批卓揆不副署老福法 蘇偉碩：修法對各縣市老人醫療補助毫無影響

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，現行的老人醫療補助會受到任何影響。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，現行的老人醫療補助會受到任何影響。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，衛福部提出來的各項理由與事實差距非常大，現行制度中沒有任何一個縣市會因為立法院三讀通過老人福利法第22條修正後，現行的老人醫療補助會受到任何影響。

蘇偉碩今在國民黨記者會接受連線訪問表示，老人醫療補助原本就是地方自治權限，例如花蓮縣政府用地方制度法作為法源，或有相當多直轄市用社會救助法作法源，完全不會受到老人福利法第22條變動的影響。即使有部分縣市用老人福利法第22條作法源，但修法後地方的自治法規並不會因此立即失效，只要將法源重新修正為地方制度法或社會救助法，可以完全不影響中低收入老人現行的醫療補助。

蘇偉碩指出，在人民監督健保聯盟盤查法規的過程中，發現高雄市存在非常嚴重的問題，從10年前民進黨中央執政開始，高雄市長陳菊就把中低老人醫療補助的部分限縮到只有低收入戶與中低收入戶。如果依高雄市現行法規，原本領有中低收入老人生活津貼者高達4萬9000多人，占全國超過18%，其中有85%，即超過4萬2000人都被高雄市府違法排除在外。

蘇偉碩說明，由於卓榮泰宣布不副署，老人福利法目前為維持原法案的情況下，無論是地方制度法、社會救助法，或是舊版的老人福利法，只有高雄市才真正限制中低收入老人的醫療補助，而且人數高達4萬2000人。

此外，對於衛福部說假牙會受影響，蘇偉碩說這又是完全公然說謊，根據中央頒布的子法，假牙本就不在醫療補助的範圍內，衛福部自己非常清楚，這跟老人福利法第22條毫無關係。況且從去年底中央就通報各縣市，從今年開始這部分不再補助，因此假牙本來就由各縣市政府自籌經費繼續補助中，根本不受到老人福利法修正的任何影響。

蘇偉碩批評，卓榮泰所提不副署的理由與說法，想把責任推給立法院，人民監督健保聯盟要提出最大的譴責與抗議，也希望大家能關注高雄市有高達4萬2000位中低收入老人，事實上無法得到法律保障的問題。

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，現行的老人醫療補助會受到任何影響。圖／國民黨提供
行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，現行的老人醫療補助會受到任何影響。圖／國民黨提供

蘇偉碩 補助 副署 老人福利法 卓榮泰 衛福部 健保費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院不副署 竹縣、宜、彰、雲與嘉縣長者仍要繳健保

聯合報社論／卓榮泰毀憲不副署，當然要以選票制裁

不副署老福法有理由 學者認政院已違憲

台中決戰…老人健保補助 藍綠交鋒

相關新聞

與沈伯洋合照比「3」惹議 秦慧珠還原始末：我完全不支持3號沈伯洋

台北市議員秦慧珠日前因與民進黨台北市長候選人沈伯洋合照並比3號手勢，引熱議，國民黨考紀會主委張雅萍在臉書貼文稱後果要自承擔，若已無意承擔黨員義務就該知所進退？秦慧珠今與台北市長蔣萬安同場出席宮廟活動，還原當天原委，並表示造成很大誤會。

【重磅快評】高調權謀的卓榮泰這回為何變身小水滴？

行政院長卓榮泰九次不副署立法院三讀通過法案，恐怕這次是最尷尬的一次！連總統賴清德都說妥當的老人健保補助法案，他都說不副署，只能設計「捕捉野生院長」的橋段為沈伯洋助威，連沈都了嚇一跳；卓榮泰曾大動作為沈站台，如今卻只能化身小水滴站在路口吶喊，恐怕是滾滾洋流中最落寞的綠營中人。

決戰最前線／李四川陸戰破沉默螺旋 蘇巧慧搶中間選民

10月秋颱薔琵剛走，新北市長選戰短暫休兵再交火，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧各自拚場，藍營請來立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌助陣，綠營也正新北各地辦造勢，雙方動員拚人氣。但全國焦點仍聚焦首都選戰，隔一座橋的新北市，選情如秋颱過境，街道遍地樹葉，卻沒留下熱度，雙方僵持。

IPAC創辦人裴倫德：一中論述已過時 國際對台關係應走向清晰

IPAC創辦人之一、執行董事裴倫德表示，過時的一中論述無法解決問題，政治現實是台灣完全自主，且不再主張中國統治權；國際社...

直擊氣候峰會城市安塔利亞野火傷痕 氣候危機迫在身邊

熊熊野火從松林竄起，濃煙幾乎遮住這座地中海度假勝地的陽光，山腳下的村民在驚恐中整夜待命撤離。2個月前，這場野火一路燒進土耳其安塔利亞的阿克蘇區（Aksu），也就是聯合國第31屆氣候峰會（COP31）的會場所在地，延燒67小時才撲滅。 氣候峰會於11月9日揭幕，197國談判代表將展開為期2周的氣候談判。主辦國土耳其提出「提高全球電氣化」等減碳倡議，盼各國攜手挽救逼近臨界點的氣候危機。但對當地村民來說，氣候危機不是會議桌上的議題，而是9月那場差點吞沒家園的大火。

批卓揆不副署老福法 蘇偉碩：修法對各縣市老人醫療補助毫無影響

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的「老人福利法」修正案，人民監督健保聯盟發起人、醫師蘇偉碩今表示，衛福部提出來的各項理由與事實差距非常大，現行制度中沒有任何一個縣市會因為立法院三讀通過老人福利法第22條修正後，現行的老人醫療補助會受到任何影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。